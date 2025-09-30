Brigitte Bardot se livre dans un "BBcédaire" écrit de sa main

" La liberté, c'est d'être soi, même quand ça dérange ", proclame Brigitte Bardot en exergue d'un livre intitulé " Mon BBcédaire ", en librairie mercredi 1 er octobre, dans lequel elle donne son avis, souvent incisif, sur le monde.

>> Animaux de ferme : Brigitte Bardot demande une aide financière au gouvernement

>> Le manuscrit du Mépris de Godard, adjugé plus de 300.000 euros

>> Cinéma : la star italienne Sophia Loren fête ses 90 ans à Rome

Photo : AFP/VNA/CVN

Mon BBcédaire, qui "a été entièrement rédigé à la main", est présenté par l'éditeur Fayard comme "une immersion dans la personnalité d'une femme qui a marqué son époque par son indépendance, son engagement et son audace".

Du A d'abandon au Z de zoo, Brigitte Bardot, 91 ans, écrit quelques lignes, de son écriture ronde, sur des mots choisis et des noms de lieux ou de personnalités qu'elle a connus.

Elle proclame ainsi son amour pour Jean-Paul Belmondo, "type formidable, acteur génial, rigolo et courageux", mais juge qu'Alain Delon "porte en lui le meilleur et le pire" et que Marcello Mastroianni était, bien que "charmant", "un bon acteur sans génie ni véritable personnalité inoubliable".

Dans l'érotisme, la comédienne révélée par le film Et Dieu... créa la femme voit des "jeux d'amour où tout est permis avec imagination, perversité trouble et coquinerie amoureuse".

Évoquant Saint-Tropez, où elle a acheté une maison, "La Madrague", Brigitte Bardot regrette que ce "si joli petit village de pêcheurs" ait laissé place à "une ville de milliardaires où on ne reconnait plus rien de ce qui en faisait le charme".

La militante pour la cause animale juge également que la France est "devenue terne, triste, soumise, malade, abîmée, ravagée, ordinaire, vulgaire...". La droite est le "seul remède urgentissime à l'agonie de la France", ajoute celle qui a revendiqué sa proximité avec Marine Le Pen (RN).

Très discrète dans les médias, Brigitte Bardot avait publié en 1996 ses mémoires, Initiales BB.

AFP/VNA/CVN