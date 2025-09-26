Hugo Roellinger élu chef de l'année par ses pairs

Hugo Roellinger, cuisinier amoureux de la mer, a été élu chef de l'année 2025 par ses pairs après avoir décroché en mars sa troisième étoile pour son restaurant Le Coquillage en Bretagne, a annoncé récemment le magazine Le Chef .

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce trophée est attribué à l'issue du vote des professionnels de la gastronomie cités dans le guide Michelin, à l'appel du magazine Le Chef, pour distinguer "leurs pairs les plus inspirants de l'année 2025".

Hugo Roellinger, 37 ans, succède ainsi à son père, Olivier Roellinger, monument de la gastronomie française, sacré 20 ans plus tôt. "Une première dans l'histoire du palmarès", précise Le Chef.

Après avoir sillonné les mers en tant qu'officier de la marine marchande, le Breton s'est lancé en cuisine à 24 ans.

Formé auprès de grands chefs tels que Michel Bras, Michel Troisgros, Pierre Gagnaire et Michel Guérard, il reprend en 2014 la direction du restaurant Le Coquillage, à Saint-Méloir-des-Ondes, près de Cancale (Ille-et-Vilaine), fondé par son père et déjà étoilé.

Sa cuisine marine et végétale lui vaut une deuxième étoile en 2019, avant d'être nommé "cuisinier de l'année 2022" par le guide Gault et Millau, puis de décrocher la récompense suprême du Michelin en 2025.

Pascal Hainigue, de la doublement étoilée Auberge de l'Ill, à Illhaeusern, dans le Haut-Rhin, a été consacré chef pâtissier de l'année.

Le sommelier Steve Gellot, qui officie au restaurant deux étoiles Anne de Bretagne à La Plaine-sur-Mer (Loire-Atlantique) a également été sacré, tandis que le Prix du service a été décerné à Coline Humbert pour son travail au sein du Restaurant Jean Sulpice (deux étoiles) à Talloires-Montmin en Haute-Savoie.

AFP/VNA/CVN