FAO : hausse des prix alimentaires mondiaux en novembre, tirée par l'huile végétale

Toutefois par rapport à l'année précédente, l'indice est en hausse de 5,7% mais reste 20,4 % en dessous du pic de mars 2022, précise le rapport. Les prix des huiles végétales se sont accrus de 7,5% en novembre, par rapport au mois d'avant, en raison de la production plus faible que prévu d'huile de palme, des préoccupations liées à l'offre de soja, colza et tournesol, et d'une forte demande mondiale. Le secteur des produits laitiers (notamment du beurre et du fromage) a également augmenté, en raison de la demande accrue et de la réduction des stocks en Europe, explique la même source. En revanche, les prix des céréales, du sucre, de la viande et du riz ont enregistré des baisses. Le prix des céréales a chuté de 2,7%, notamment à cause de l'augmentation de l'offre mondiale, tandis que ceux du sucre ont baissé de 2,4% en raison de la bonne récolte de canne à sucre en Inde et en Thaïlande.

APS/VNA/CVN