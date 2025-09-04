La FAO s'engage pour une aquaculture durable en Côte d'Ivoire

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) s'engage à accompagner le gouvernement ivoirien dans le développement d'un système national durable de production locale de poissons.

>> Céréales : la FAO revoit à la hausse ses prévisions sur la production mondiale de blé

>> Plus de 88 millions de personnes font face à la faim dans l'Est et le Centre de l'Afrique

>> Les prix alimentaires mondiaux augmentent en juillet

Photo : apanews/CVN

À l'ouverture mardi d'un forum international sur la finance aquacole, le représentant résident de la FAO, Joseph Nyemah, a réitéré la disponibilité de l'agence onusienne à accompagner la Côte d'Ivoire dans le développement de l'aquaculture, notamment l'élevage du tilapia.

Ce forum constitue, selon lui, une occasion unique de dialogue multi-acteurs, réunissant des producteurs, investisseurs, institutions financières, chercheurs, décideurs publics et partenaires techniques.

M. Nyemah a encouragé les participants à découvrir les opportunités de financement, à établir des partenariats stratégiques, à présenter des projets bancables aux financiers et à contribuer à la structuration de la filière aquacole.

"Ce forum est le vôtre, saisissez cette opportunité, car vous êtes la clé pour libérer le potentiel de l'aquaculture dans la transformation de l'économie nationale", a-t-il exhorté.

M. Nyemah a également invité les participants à réfléchir à des mécanismes innovants permettant d'accroître l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) aquacoles et des pisciculteurs aux services financiers adaptés afin de garantir un développement durable du secteur.

Ce forum de deux jours autour du thème "Panorama, défis et opportunités du financement de l'aquaculture" réunit des acteurs des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre dans le cadre du programme "Développement durable des chaînes de valeur de la pêche et de l'aquaculture dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)", plus connu sous le nom FISH4ACP mis en place par la FAO avec un financement de l'Union européenne (UE) et du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

En 2023, la Côte d'Ivoire a produit 92.000 tonnes de poissons, mais en a consommé environ 534.000 tonnes et a dû importer la différence.

Pour combler cet écart et réduire la dépendance aux importations, le gouvernement a fait de l'aquaculture, notamment l'élevage du tilapia, une priorité nationale pour faire passer la production de 8.467 tonnes en 2023 à 500.000 tonnes par an d'ici 2030.

Xinhua/VNA/CVN