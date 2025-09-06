L'OMM appelle à s'attaquer au cercle vicieux entre qualité de l'air et changement climatique

L'utilisation de combustibles fossiles ainsi que d'autres activités humaines qui contribuent au changement climatique sont aussi des sources de pollution, qui aggravent à leur tour le changement climatique, formant un cercle vicieux, a indiqué l'Organisation météorologique mondiale (OMM) dans son rapport annuel publié vendredi, appelant à des contre-mesures coordonnées.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans son dernier Bulletin sur la qualité de l'air et le climat, publié à l'occasion de la Journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus, célébrée le 7 septembre, l'OMM détaille la boucle de rétroaction dangereuse entre le changement climatique et la pollution de l'air, alimentée principalement par de minuscules particules en suspension dans l'air, appelées aérosols.

Son rapport met en évidence le rôle des aérosols dans les feux de forêt, le brouillard hivernal, les émissions dues au transport maritime et la pollution urbaine, tout en soulignant la nécessité d'améliorer la surveillance de l'atmosphère et de mettre en place des stratégies davantage intégrées afin de préserver la santé humaine et environnementale et de réduire les pertes agricoles et économiques.

Les particules provenant d'activités telles que les transports, l'industrie et l'agriculture, ainsi que des feux de forêt et de la poussière du désert soulevée par le vent, continuent de représenter un risque majeur pour la santé, relève le rapport.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air ambiant serait à l'origine de plus de 4,5 millions de décès prématurés chaque année dans le monde, avec des coûts environnementaux et économiques considérables.

Les feux de forêt contribuent grandement à la pollution par les particules. Ce problème devrait s'aggraver avec le réchauffement climatique, accentuant les risques pour les infrastructures, les écosystèmes et la santé humaine, note encore le rapport de l'OMM.

Celui-ci met aussi en évidence le brouillard comme conséquence de la pollution, en précisant que, bien que le brouillard soit un phénomène saisonnier, l'augmentation de sa fréquence et de sa durée est toujours davantage liée à la pollution due aux véhicules, à la construction, au chauffage, au bétail et au brûlage de la végétation.

"Les répercussions climatiques et la pollution de l'air ne connaissent pas de frontières nationales, comme en témoignent la chaleur et la sécheresse intenses qui alimentent les feux de forêt et dégradent la qualité de l'air de millions de personnes. Nous devons améliorer la surveillance et la collaboration internationales pour relever ce défi mondial", a déclaré la secrétaire générale adjointe de l'OMM, Ko Barrett.

Xinhua/VNA/CVN