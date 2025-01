Thaïlande : des mesures de sécurité renforcées après la disparition d'un visiteur chinois

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'acteur a été porté disparu le 3 janvier après son arrivée dans le district de Mae Sot de la province de Tak, dans le nord de la Thaïlande, pour un tournage de film. Son cas est devenu viral, suscitant des inquiétudes parmi les citoyens chinois quant à la sécurité en Thaïlande.

Wang Xing a été secouru par les autorités thaïlandaises et birmanes le 7 janvier, une première enquête révélant qu'un gang chinois l'avait escroqué via l'application WeChat, l'attirant vers un tournage de film dans un pays tiers via la Thaïlande.

Le gouverneur de la TAT, Thapanee Kiatphaibool, a reconnu l'impact de l'incident sur les internautes chinois, mais a déclaré qu'il n'avait pas encore affecté le tourisme thaïlandais.

Elle a déclaré que cinq bureaux de la TAT en Chine surveillent de près la situation et sensibilisent les citoyens thaïlandais et chinois aux cybermenaces.

Elle a ajouté que la TAT collabore avec la police touristique thaïlandaise pour rassurer les touristes sur la sécurité, en particulier alors que les voyageurs chinois prévoient de célébrer le Nouvel An lunaire en Thaïlande.

Cette année marquera le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Thaïlande et la Chine.

La TAT vise à attirer 9 millions de touristes chinois en 2025, contre 6,73 millions de personnes l'année dernière, avec un objectif ultime de 10 millions de visiteurs, générant 500 milliards de THB (14,4 milliards d'USD) de revenus.

Cette projection est basée sur la reprise de 80% de la capacité aérienne sino-thaïlandaise en janvier de cette année.

Cependant, Thapanee a déclaré que des défis subsistent pour atteindre les objectifs, notamment la politique chinoise encourageant le tourisme intérieur et les restrictions imposées aux fonctionnaires voyageant à l'étranger.

VNA/CVN