"C'est un bonheur d'être ici", rassurent les deux astronautes américains coincés dans l'ISS

Les deux astronautes américains coincés depuis plus de six mois dans la Station spatiale internationale (ISS) ont assuré mercredi 8 janvier ne manquer de rien dans l'espace et avoir encore du boulot à accomplir avant leur retour sur Terre, prévu au plus tôt en mars.