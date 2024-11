La Thaïlande et la Malaisie favorisent la fluidité des voyages en Asie du Sud-Est

Photo : Huy Tiên/VNA/CVN

La visite s'inscrit dans le cadre de l'initiative plus vaste du gouvernement thaïlandais "Six pays, une destination", qui vise à promouvoir la fluidité des voyages en Asie du Sud-Est.

Les deux parties ont discuté des moyens de faciliter le passage des frontières pour les touristes, d'augmenter la fréquence des vols entre les principales villes et d'explorer les options de transport transfrontalier, de coordonner la promotion des événements culturels et des festivals partagés, et de proposer des offres et des forfaits spéciaux pour attirer les visiteurs.

Le gouvernement thaïlandais, sous la direction du Premier ministre Paetongtarn Shinawatra, a identifié la Malaisie comme un partenaire essentiel pour la réalisation de la vision "Six pays, une destination".

VNA/CVN