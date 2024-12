La Thaïlande s'attend à une augmentation des revenus du tourisme

La Thaïlande s'attend à un revenu touristique de 62 milliards de THB (1,83 milliard d'USD) pendant le prochain festival du Nouvel an, en hausse de 23% par rapport à la même période l'année dernière, selon l'Autorité du tourisme de Thaïlande.

La gouverneure de l'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT), Thapanee Kiatphaibool, a déclaré que le pays espère accueillir 1,56 million de voyageurs étrangers entre le 21 décembre et le 1er janvier, ce qui représente une augmentation de 16% par rapport à 2023. Ils devraient générer 45 milliards de THB de revenus touristiques, en hausse de 20% par rapport à l'année précédente, a-t-elle ajouté.

Pour le marché intérieur, 4,41 millions de voyages sont prévus pendant les cinq jours de vacances du 28 décembre et du 1er janvier et devraient générer 17 milliards de THB, soit une augmentation de 29% et 30% respectivement.

Thapanee Kiatphaibool a déclaré que la plupart des touristes étrangers commenceraient leurs voyages avant les vacances de Noël.

Les mesures du gouvernement pour booster le tourisme

Elle a attribué ces augmentations aux décisions du gouvernement thaïlandais sur les exemptions de visa et l'assouplissement des règles d'immigration ainsi qu'à l'introduction de vols supplémentaires qui ont attiré des touristes étrangers en Thaïlande, notamment ceux en provenance de Chine, de la République de Corée, de Taiwan (Chine), d'Inde, de Scandinavie et de France.

Les événements de classe mondiale organisés par la TAT et ses partenaires attirent également les voyageurs et les influenceurs étrangers en Thaïlande, a-t-elle déclaré, ajoutant que le pays a été reconnu par des médias mondiaux, tels que Condé Nast Traveler, Timeout et Lonely Planet.

Le gouvernement thaïlandais a annoncé un jour férié de cinq jours, qui débutera plus tôt le 28 décembre. Il a également collaboré avec six compagnies aériennes pour réduire de 30% les tarifs des vols intérieurs pour les lignes à forte demande, telles que Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Udon Thani et Khon Kaen.

Thienprasit Chaiyapatranun, président de l'Association des hôtels thaïlandais, a déclaré que les réservations d'hôtels à l'échelle nationale sont restées fortes en décembre, en particulier la semaine du Nouvel An.

Il a déclaré que les hôtels de certains endroits comme l'Est, couvrant SriRacha, Chon Buri et Pattaya, s'attendent à établir des records.

Cependant, les hôtels trois étoiles qui ne sont pas situés dans des zones privilégiées pourraient ne pas faire aussi bien que les hôtels quatre étoiles et de luxe.

