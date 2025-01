Environ 400 étrangers aux Philippines arrêtés pour escroqueries en ligne

>> La Malaisie perd 700 millions d'USD à cause d'escroqueries en ligne

>> Les Malaisiens perdent plus de 12 milliards d'USD par an

>> Les escroqueries en Thaïlande entraînent des pertes de 718 millions de bahts

>> Vietnam : 14 rapatriés du Cambodge impliqués dans des escroqueries en ligne

Le Bureau de l'immigration du pays a annoncé que les autorités avaient perquisitionné un bâtiment et trouvé des travailleurs prétendument impliqués dans des opérations d'escroquerie en ligne ciblant des victimes à l'étranger.

Selon l'agence, de nombreuses personnes arrêtées étaient chinoises. Elles seront temporairement détenues en attendant leur expulsion.

Ces dernières années, la communauté internationale s'est inquiétée de l'augmentation des opérations d'escroquerie en Asie.

Le groupe de réflexion de l’Institut pour la paix des États-Unis, basé à Washington, a déclaré dans un rapport de mai 2024 que les escrocs en ligne ciblent des millions de victimes dans le monde et engrangent des revenus annuels de 64 milliards d'USD.

Il convient de noter que le personnel des opérations d'escroquerie est généralement constitué de victimes de la traite qui ont été trompées ou contraintes de promouvoir de faux investissements en cryptomonnaie et d'autres escroqueries.

On estime que le secteur emploie un demi-million de travailleurs, dont 15.000 aux Philippines, qui ont été recrutés principalement via les réseaux sociaux et ont ensuite été contraints de mener des escroqueries, risquant la torture s'ils ne respectaient pas les quotas.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a annoncé en juillet 2024 l'interdiction des opérateurs de jeux en ligne philippins (POGO) qui, selon Manille, ont été utilisés comme couverture par des groupes criminels organisés pour la traite d'êtres humains, le blanchiment d'argent, la fraude en ligne, les enlèvements et même les meurtres.

VNA/CVN