Les investissements étrangers en Thaïlande ont augmenté de 118% en 11 mois

Au total, 884 entreprises étrangères ont été autorisées à investir en Thaïlande au cours des 11 premiers mois de 2024 en vertu de la loi sur les entreprises étrangères de 1999, avec un investissement total de plus de 213,96 milliards de THB (6,26 milliards d’USD), ce qui représente une augmentation de 118% par rapport à l'année précédente, a rapporté le Département du développement des entreprises le 24 décembre.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon Oramon Sapthaweetham, directeur général du Département du développement des entreprises, le nombre d'entreprises étrangères approuvées cette année a également augmenté de 44% par rapport au total de l'année précédente, soit 612 entreprises. Cependant, ces entreprises ont embauché moins de travailleurs thaïlandais au cours de la période janvier-novembre, avec 3.671 personnes, soit une baisse de 40% par rapport à la même période l'année dernière.

Les pays et territoires qui ont le plus investi en Thaïlande, en termes de nombre d'entreprises, sont le Japon, Singapour, la Chine, les États-Unis et Hong Kong (Chine).

Oramon Sapthaweetham a déclaré que 281 entreprises étrangères ont investi dans le corridor économique oriental (EEC) de la Thaïlande au cours des 11 derniers mois, avec un investissement total de 50,39 milliards de THB, en hausse de 134% en volume et de 158% en valeur par rapport à la même période en 2023.

Les entreprises qui ont reçu des investissements étrangers élevés comprenaient la conception technique pour l'industrie automobile, l'assemblage électronique et électrique, les services de plateforme logicielle, le traitement thermique et la fabrication de pièces pour les industries de l'automobile, de l'acier et du plastique, a-t-elle ajouté.

VNA/CVN