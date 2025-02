L'Iran et le Soudan souhaitent renforcer leur coopération au niveau bilatéral et régional

L'Iran et le Soudan ont signé lundi 17 février deux protocoles d'accord visant à renforcer leur coopération au niveau bilatéral et régional, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA.

Ils ont été signés par le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et son homologue soudanais Ali Yousif Ahmed. Selon IRNA, l'un des protocoles accorde une exemption de visa aux ressortissants iraniens et soudanais détenant des passeports diplomatiques et de service, tandis que l'autre crée un comité politique conjoint pour renforcer la coordination diplomatique.

Xinhua/VNA/CVN