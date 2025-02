Bolivie : 31 morts dans la chute d'un bus au fond d'un ravin

Au moins 31 personnes ont été tuées et 15 autres blessées après qu'un bus de transport public a plongé lundi 17 février dans un ravin le long de l'autoroute reliant les départements de Potosi et d'Oruro, dans l'Ouest de la Bolivie, ont annoncé lundi 17 février les autorités locales.

"Il y a 31 personnes qui ont perdu la vie dans cet accident. Nous sommes encore en train de récupérer les corps", a déclaré aux médias locaux le colonel Limbert Choque, porte-parole du commandement de la police départementale de Potosi. Les rapports préliminaires de la police montrent que le chauffeur du bus a perdu le contrôle du véhicule avant que le bus ne dévie de la route et ne tombe dans un ravin de 800 mètres de profondeur. Le tronçon de la route où la tragédie s'est produite comporte des virages serrés et des pentes abruptes qui augmentent le risque d'accident, a décrit M. Choque. Parmi les blessés figurent quatre mineurs, dont deux restent dans un état critique et reçoivent des soins intensifs.

Xinhua/VNA/CVN