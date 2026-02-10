L’OIM Vietnam salue les initiatives de jeunes contre la traite des êtres humains

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Vietnam a organisé un événement le 10 février à Hanoï afin de saluer les initiatives de jeunes visant à promouvoir des migrations sûres et à lutter contre la traite des êtres humains.

S’inscrivant dans le cadre du projet "Lutte contre l’esclavage moderne au Vietnam" (TMSV), financé par le ministère de l’Intérieur britannique, cet événement a réuni plus de 200 délégués, notamment de l’ambassade du Royaume-Uni, de l’Union des femmes du Vietnam, de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, du secteur privé, d’organisations sociales, de jeunes leaders et de médias.

Kendra Rinas, chef de mission de l’OIM au Vietnam, a déclaré que, dotés des compétences et des ressources adéquates, et évoluant dans un environnement ouvert, les jeunes peuvent apporter des solutions concrètes qui renforcent la résilience et atténuent les vulnérabilités au sein de leurs communautés.

Charles Han, chef du service Immigration et Migration de l'ambassade du Royaume-Uni à Hanoï, a réaffirmé l'engagement du gouvernement britannique à collaborer avec le gouvernement vietnamien et ses partenaires pour lutter contre la migration irrégulière et la traite des êtres humains. Selon lui, le projet TMSV a aidé le Vietnam à renforcer ses cadres politiques, à développer ses capacités et à déployer des activités de communication et de prévention.

Cet événement a clôturé la troisième édition du concours de l'OIM Vietnam intitulé "Initiatives menées par les jeunes pour une migration sûre et la prévention de la traite des êtres humains". Ce concours vise à impliquer les jeunes dans la lutte contre la traite en renforçant leurs capacités à concevoir, tester et déployer à grande échelle des solutions qui s'attaquent aux causes profondes de la migration dangereuse et de la traite.

En trois éditions, le concours a attiré 2.720 candidatures issues de 905 groupes de jeunes répartis dans 34 villes et provinces du pays, témoignant du vif intérêt et de l'engagement de la jeunesse vietnamienne pour sensibiliser aux risques liés à la migration dangereuse, lutter contre la traite des êtres humains et soutenir les initiatives de prévention communautaires.

Parmi ces candidatures, 212 participants ont suivi des formations intensives sur la migration sûre, la prévention de la traite des êtres humains, l'élaboration de stratégies de communication, ainsi que le commerce et l'entrepreneuriat. Ces sessions leur ont permis d'acquérir les compétences nécessaires pour traduire leurs connaissances en actions concrètes et mener des campagnes locales de lutte contre la traite des êtres humains.

Au total, 100 initiatives portées par des jeunes ont été soumises, dont 31 ont été sélectionnées pour bénéficier d'une assistance technique et d'un financement afin de concrétiser leurs idées et d'atteindre les communautés à travers le pays, notamment dans les provinces de Hai Phong, Nghê An, Hà Tinh et Quang Tri. Parmi les initiatives soutenues figuraient des modèles menés par des jeunes favorisant la création d'emplois locaux, le développement communautaire et la sensibilisation par les pairs aux risques liés au recrutement en ligne, à la désinformation et aux offres d'emploi trompeuses qui mènent souvent à la traite des êtres humains.

En complément de l'événement principal, une exposition et un espace interactif ont présenté les initiatives portées par les jeunes, tandis que des séances de pitch ont permis aux équipes de présenter leurs idées à un jury d'experts du secteur privé et de l'écosystème des startups. Trois initiatives particulièrement performantes ont été récompensées pour leur impact et leur potentiel de déploiement, et ont reçu un financement d'amorçage supplémentaire pour étendre leurs activités.

Selon le rapport de l’OIM sur le trafic d’êtres humains vers les réseaux d’escroquerie en ligne en Asie du Sud-Est, le nombre de victimes assistées par l’OIM dans la région a plus que triplé, passant de 296 cas en 2022 à 1.093 en 2025.

VNA/CVN