US Open

Alcaraz prive Sinner du doublé à New York et lui reprend le trône mondial

Une revanche en forme d'apothéose : l'Espagnol Carlos Alcaraz a vengé sa défaite de Wimbledon en privant dimanche Jannik Sinner d'un deuxième titre d'affilée à l'US Open, un sixième titre en Grand Chelem qui lui permet de chiper la première place mondiale à son grand rival.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sous les yeux du président des États-Unis Donald Trump, premier chef d'État américain en exercice à assister à une finale à Flushing Meadows depuis Bill Clinton en 2000, le Murcien de 22 ans l'a emporté 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.

Accroupi sur sa raquette une fois la balle de match passée, Alcaraz a partagé une accolade chaleureuse avec son adversaire au filet avant de célébrer sa victoire avec son désormais traditionnel swing de golfeur, réalisé cette fois en direction de Donald Trump, féru comme lui de la petite balle blanche.

"Il a mieux joué que moi", a reconnu sans ambages Jannik Sinner devant la presse, regrettant d'avoir été "très prévisible" dimanche 7 septembre.

"À partir de maintenant, je vais essayer de faire quelques changements, d'être un joueur un peu plus imprévisible, quitte à perdre certains matches", a poursuivi le roi déchu du circuit, qui souhaite notamment travailler sur son service.

Entraîneur d'Alcaraz, l'ex-No1 mondial Juan Carlos Ferrero a savouré une performance "parfaite".

Parmi les glorieux anciens du tennis, le vainqueur de l'US Open a reçu sur le réseau social X les félicitations de Rod Laver et Billie Jean King.

"Félicitations pour tout le travail qui se cache derrière cette grande saison", a pour sa part réagi Rafael Nadal, vainqueur de 22 titres du Grand Chelem.

Comme en 2024, les deux rois du circuit ATP concluront la saison avec chacun deux titres du Grand Chelem dans leur besace : l'Open d'Australie et Wimbledon pour l'Italien de 24 ans, Roland-Garros et l'US Open pour son cadet.

La finale n'a pas atteint les mêmes sommets d'intensité qu'à Paris, où le magicien d'El Palmar avait sauvé trois balles de match contre son meilleur ennemi pour arracher une deuxième Coupe des Mousquetaires d'affilée.

Un ace pour finir

Mais les spectateurs du court Arthur-Ashe ont tout de même eu droit à leur lot de duels de fond de court et de batailles d'amorties. Le plus célèbre d'entre eux, arrivé vers 13h45 avec sa caractéristique cravate rouge, a d'abord été accueilli par un mélange de sifflets et d'applaudissements, couverts par la musique d'un stade encore aux trois-quarts vide.

Les mesures de sécurité renforcées liées à la visite présidentielle ont en effet retardé l'entrée des spectateurs dans le stade et décalé le début du match d'une bonne trentaine de minutes.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les tribunes du Central se sont peu à peu remplies et Donald Trump s'est fait brièvement siffler par une partie de la foule à la fin du premier set, quand son visage a été projeté sur les écrans géants du stade. Mais on pouvait également entendre quelques applaudissements et le président a volontiers signé quelques casquettes tendues par des spectateurs une fois le match achevé.

Pour le reste, c'est bien le tennis qui était à l'honneur dimanche 7 septembre à New York, à l'occasion de cette troisième finale de Grand Chelem de l'année entre les deux mêmes joueurs, une première depuis le début de l'ère professionnelle en 1968.

Alcaraz a entamé la partie le couteau entre les dents, breakant deux fois Sinner pour s'adjuger la première manche en moins de quarante minutes.

Invaincu depuis l'US Open 2023 sur dur en Grand Chelem, le désormais ancien patron du circuit a réagi en champion pour gagner le deuxième acte.

Mais "Carlitos" est redevenu aérien dès l'entame de la troisième manche, infligeant un 5-0 puis un 6-1 à un Sinner sans solutions et laissant échapper quelques signes d'agacement inhabituels, comme quand il a expédié une balle dans les airs, sous le toit du Central fermé en raison de la pluie tombée dimanche sur New York.

Plus serré, le quatrième set a basculé quand Alcaraz a pris le service de Sinner à deux jeux partout, sur une balle de break offerte sur un plateau par l'Italien, auteur d'une double faute.

L'Espagnol a conclu le match 6-4 sur un ace, au bout de 2h42 de bagarre.

AFP/VNA/CVN