WTA 1000 de Pékin : Gauff s'en sort face à Bencic et rejoint les quarts

Coco Gauff, 3 e mondiale, a dû batailler ferme pour venir à bout de la Suissesse Belinda Bencic (16 e ) 4-6, 7-6 (7/4), 6-2 mardi 30 septembre en 8 es de finale du WTA 1000 de Pékin, mais l'Américaine poursuivra bien la défense de son titre en quarts.

"Ça a été difficile, a reconnu Gauff. J'ai eu des opportunités de remporter le premier set, mais, finalement, je suis contente de la façon dont je me suis battue parce qu'elle a été vraiment agressive".

Cette victoire assure en outre à Gauff une place au Masters réunissant en Novembre en Arabie saoudite les huit meilleures joueuses de la saison.

"Je suis contente de me qualifier une nouvelle fois (pour le Masters). Je suis contente de retourner à Ryad", a déclaré Gauff.

La lauréate de l'US Open 2023 affrontera pour une place dans le dernier carré l'Allemande Eva Lys (66e) qui a éliminé l'Américaine McCartney Kessler (39e) 4-6, 6-1, 6-2.

Mardi 30 septembre, dans une arène quasiment vide, les joueuses ont toutes les deux montré des signes de fébrilité, alors que le soleil et l'ombre se partageaient chacun une moitié du court, rendant les conditions de jeu compliquées.

"Ton clan bavarde. Je suis trop vieille pour ces jeux de prise de tête, OK?", a lancé à un moment Bencic (28 ans) à son adversaire qui lui a rétorqué "c'est toi qui y joue".

Et tandis que la tension était à son apogée dans le tie break du deuxième set, la Suissesse, championne Olympique à Tokyo en 2021, a concédé la manche sur une double faute avant de jeter sa raquette au sol.

L'Américaine de 21 ans a ensuite réussi le break décisif rapidement dans la manche décisive et a tenu ses mises en jeu jusqu'au bout.

