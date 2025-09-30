ATP 500 de Pékin : Medvedev fait chuter un Zverev fantomatique et va en demies

Le Russe Daniil Medvedev (18 e mondial) s'est qualifié lundi 29 septembre pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Pékin en disposant facilement du N.3 mondial Alexander Zverev 6-3, 6-3.

Photo : AFP/VNA/CVN

Comme lors du tournoi ATP 500 de Halle, où il avait battu Zverev sur gazon en juin, Medvedev a mis sous pression son adversaire dès le premier acte, en le breakant dans le quatrième jeu (3-1).

L'Allemand de 28 ans a semblé complétement déboussolé, payant son manque de mobilité et ses nombreuses fautes, à l'image d'un smash complétement manqué au filet dans le premier set.

Le second acte a été du même acabit. De nouveau breaké (4-3) par le Russe, plus agressif, "Sasha" s'est incliné sur un dernier coup droit après 1h22 de jeu.

Medvedev, 29 ans, affrontera mardi 30 septembre (11h00 françaises) pour une place en finale l'Américain Learner Tien (52e), 19 ans, qui a bénéficié de l'abandon de l'Italien Lorenzo Musetti (9e) dans le troisième set (4-6, 6-3, 3-0).

Dans l'autre partie de tableau, l'Italien Jannik Sinner, No.2 mondial, a écrasé sous ses coups le Hongrois Fabian Marozsan (57e) 6-1, 7-5 en 1h20 et retrouvera en demi-finales l'Australien Alex De Minaur (8e) qui a bénéficié de l'abandon précoce du Tchèque Jakub Mensik (19e).

AFP/VNA/CVN