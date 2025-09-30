ATP 500 de Tokyo : Carlos Alcaraz atteint sa 10e finale de la saison

L'Espagnol Carlos Alcaraz, N o .1 mondial, disputera mardi 30 septembre à Tokyo sa dixième finale de la saison face à l'Américain Taylor Fritz après avoir disposé lundi en trois sets du Norvégien Casper Ruud (12 e ) 3-6, 6-3, 6-4.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le récent vainqueur de l'US Open est le premier joueur depuis Rafael Nadal en 2017 à réaliser cette prouesse en une saison.

Strappé à la cheville depuis le début du tournoi, à cause d'un mauvais appui face à Sebastian Baez, l'Espagnol n'a pas semblé gêné outre mesure dans son jeu mais a dû s'employer face à un Casper Ruud accrocheur qui a remporté le premier set à la faveur d'un bon premier service et de quatre balles de break sauvées.

Ajustant ses coups, l'Espagnol a ensuite dominé le deuxième acte, concluant l'échange par un puissant ace sur le T. "Carlitos", miné par les fautes directes, a encore dû sauver deux balles de break (2-2) dans le troisième set, avant d'inverser la vapeur pour s'emparer du service de son adversaire (3-2).

Plus agressif et fort d'une exceptionnelle couverture de terrain, Alcaraz a maintenu son avantage pour rejoindre en finale l'Américain Taylor Fritz (5e), tombeur de Jenson Brooksby (86e) plus tôt dans la journée.

Les deux hommes se sont déjà rencontrés à quatre reprises en tournoi, et l'Espagnol s'est imposé trois fois. Mais la dernière rencontre, en Laver Cup le 20 septembre, a tourné à l'avantage de Fritz qui avait balayé le No1 mondial (6-3, 6-2) en 71 minutes.

Taylor Fritz, qui reste sur une défaite en quarts de finale à l'US Open où il avait joué la finale en 2024, a remporté deux titres cette année (Eastbourne et Stuttgart sur gazon) et visera le 11e trophée de sa carrière.

AFP/VNA/CVN