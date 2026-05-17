Tennis : huit ans après, Svitolina retrouve les sommets à Rome

Pour la troisième fois de sa carrière, Elina Svitolina a remporté samedi 16 mai le tournoi de Rome et le sacre de l'Ukrainienne, huit ans après son précédent titre au Foro Italico, confirme son retour au premier plan à 31 ans, trois ans et demi après avoir donné naissance à sa fille.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Déjà sacrée sur la terre battue romaine en 2017 et 2018, Svitolina y a de nouveau triomphé en battant en finale l'Américaine Coco Gauff (4e) 6-4, 6-7 (3/7), 6-2 au terme de 2 h 49 minutes de jeu.

L'Ukrainienne a pourtant débuté sa sixième finale dans un WTA 1000 en perdant d'entrée son service. Menée 4-2, elle a renversé la vapeur avec plus d'agressivité quand Gauff a perdu pied au service.

Svitolina a enchaîné quatre jeux pour empocher la première manche en soixante minutes sur une double-faute de son adversaire qui, de colère, s'est frappé la tête avec le tamis de sa raquette.

Dans le seconde manche, Gauff, 22 ans, a été la première à faire la différence pour mener 6-5 et a servi pour le set, mais s'est fait debreaker. L'Américaine a ensuite fait cavalier seul dans le jeu décisif pour égaliser à une manche partout.

Dans la manche finale, Svitolina s'est vite détachée et a décroché son vingtième titre à sa troisième balle de match.

Ce sacre, le cinquième en WTA 1000, les tournois les plus importants après ceux du Grand Chelem, a une saveur particulière pour celle qui partage la vie du Français Gaël Monfils : il est le plus important de sa "deuxième" carrière, celle débutée après la naissance de leur fille en octobre 2022.

Si elle avait remporté depuis son retour sur le circuit trois titres (des WTA 250 à Strasbourg en 2023, Rouen en 2025 et Auckland cette année), aucun n'avait le prestige de Rome, ni son plateau qui a obligé Svitolina à se débarrasser de la Kazakhstanaise Elena Rybakina en quarts de finale, de la Polonaise Iga Swiatek en demi-finales et de Gauff en finale, respectivement No2, No3 et No4 mondiales.

Grâce à ce succès, elle abordera Roland-Garros (24 mai-7 juin) au 7e rang mondial, avec l'espoir de faire exploser son plafond de verre des quarts de finales (2015, 2017, 2020, 2023, 2025) dans le rendez-vous parisien.

Tenante du titre à Roland-Garros, Gauff est toujours en quête d'un résultat de référence en 2026. Elle a certes disputé deux finales (Miami et Rome) depuis janvier, mais elle reste en quête de son premier titre de l'année et a échoué pour la deuxième année consécutive en finale à Rome pénalisée par sa fragilité au service (7 double-fautes, 63% de premières balles).

AFP/VNA/CVN



