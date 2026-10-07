Tennis

À 39 ans, Djokovic décroche à Pékin son 102e titre après l'abandon d'Alex de Minaur

Le Serbe Novak Djokovic (11 e mondial) a gagné mardi 6 octobre à Pékin le 102 e titre de sa carrière, à 39 ans, après l'abandon en début de deuxième set de son adversaire en finale, l'Australien Alex de Minaur (9 e ).

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'homme aux 24 sacres en Grand Chelem n'avait plus gagné de titre depuis l'ATP 250 d'Athènes en novembre 2025.

En gagnant son septième titre à Pékin en autant de participations, il revient à une longueur des 103 titres du Suisse Roger Federer et à sept des 109 trophées remportés au siècle dernier par l'Américain Jimmy Connors.

Le natif de Belgrade est aussi le joueur le plus âgé à gagner un titre sur le circuit principal depuis l'Australien Ken Rosewall, sacré à 43 ans à Hong Kong en 1977.

Très équilibrée dans la première manche remportée au tie-break par Djokovic, la rencontre a pris un tournant surprenant dès l'issue du premier set.

L'ex-No1 mondial s'est d'abord fait masser sur le court au niveau du thorax, avant que de Minaur ne quitte le Central pour se faire soigner à son tour.

À son retour sur le court, l'Australien portait un bandage à la cuisse gauche et semblait beaucoup plus limité dans ses déplacements qu'en début de match.

De Minaur a tout de même sauvé sa mise en jeu pour mener 1-0 dans le deuxième set, avant de se diriger vers le filet pour signifier son abandon.

Cette blessure arrive au plus mauvais moment pour le "Demon", qui devait poursuivre au Masters 1000 de Shanghai (7-18 octobre) sa quête d'un des huit billets qualificatifs pour le Masters de fin de saison à Turin.

Le scénario de la finale a achevé de donner un tour extraordinaire à la semaine de Novak Djokovic dans la capitale chinoise.

En grande difficulté physique en début de tournoi, le Serbe a réussi l'exploit d'éliminer le No2 mondial Alexander Zverev en quarts de finale.

Lundi 5 octobre, en demi-finales, il menait 7-5, 5-3 contre le Russe Daniil Medvedev (5e) quand ce dernier a été disqualifié pour avoir expédié une balle dans les tribunes après un échange et touché involontairement un spectateur.

Vainqueur mardi 6 octobre de son 34e match à Pékin (pour aucune défaite), Djokovic n'avait plus battu trois membres du top 10 d'affilée depuis le Masters 2023.

AFP/VNA/CVN