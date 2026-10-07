Ligue des nations : le roi Kane porte encore l'Angleterre

Harry Kane a fait du Harry Kane, avec un record égalé et un doublé de plus, pour porter l'Angleterre vers un nouveau succès en Ligue des nations, mardi 6 octobre à Wembley contre la trop limitée République tchèque (3-0).

>> Équipe de France : Jacquet le bienheureux

>> Ligue des nations : opération rachat pour les Bleus de Zidane

>> Ligue des nations : Kane-Bellingham, le présent et le futur de l'Angleterre

>> Ligue des nations : Merino sauve l'Espagne en Croatie et envoie la Roja en quarts

Photo : AFP/VNA/CVN

Le capitaine de 33 ans a écrit l'histoire dès le coup d'envoi, fort d'une 125e cape qui l'a placé à la hauteur de l'ancien gardien Peter Shilton, seul détenteur jusqu'ici du record anglais de sélections.

Et il a fêté l'événement dignement, balle au pied, lorsqu'il a provoqué un but contre son camp (27e), poussé l'avantage en renard des surfaces (40e) et porté le coup de grâce, de la tête sur corner (3-0).

"La chose la plus importante, c'était la victoire", a commenté le capitaine, trois jours après un autre doublé en Croatie (7-0). "Aider l'équipe avec quelques buts, une bonne performance collective et terminer la semaine en force, ça a été une soirée parfaite pour moi".

Grâce à lui, l'Angleterre est presque déjà qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Deuxième du groupe A3 (9 points) derrière l'intouchable leader espagnol (1re, 12 pts), elle possède six unités d'avance sur la Croatie (3e, 3 pts) avant les deux dernières journées.

Le "prince" Harry offre ainsi de la tranquillité à son sélectionneur Thomas Tuchel.

91 buts pour Kane

Entré dans cette fenêtre internationale sous le feu des critiques, pour sa tactique jugée trop défensive en demi-finale du Mondial contre l'Argentine (défaite 2-1), l'Allemand en ressort avec un bilan de trois victoires en quatre matches, 14 buts marqués et, surtout, de belles promesses affichées dans le jeu, même en l'absence de certains titulaires.

"Il y avait un peu de critiques et de scepticisme autour de nous, mais nous ne repartions pas de zéro. Nous pouvons nous appuyer sur ce que nous avons construit ensemble (au Mondial, NDLR)", a-t-il commenté.

Mardi 6 octobre , son équipe était partagée pour moitié entre habitués du "onze" de départ (Pickford, Guéhi, Quansah, Anderson, Bellingham, Kane), d'un côté, et seconds rôles ayant des choses à prouver (Alexander-Arnold, Hall, Lewis-Skelly, Eze et Rogers), de l'autre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans la première catégorie, Kane s'est donc démarqué, comme souvent.

L'avant-centre du Bayern Munich a d'abord provoqué le "csc" de Vladimir Coufal d'un centre dangereux (27e, 1-0), il a ensuite surgi pour bonifier un joli service de Morgan Rogers (40e, 2-0), puis enrichi sa palette d'un but sur corner, de la tête (57e, 3-0).

Le meilleur artificier anglais de l'histoire compte désormais 91 buts avec l'Angleterre, dont 23 dans ses 23 dernières apparitions.

Il aurait même pu ajouter un nouveau pion à sa riche collection mais il a envoyé sur la barre transversale une passe de Trent Alexander-Arnold (54e).

Le latéral droit du Real Madrid était lui aussi une des attractions de la soirée, car Tuchel l'a plus souvent snobé que titularisé depuis son début de mandat, en janvier 2025.

Contre les Tchèques, bons derniers du groupe A3 (quatre défaites), le défenseur a pu mettre en valeur ses aptitudes offensives avec ses passes longues, ses accélérations et ses coups de pied arrêtés, à l'instar du coup franc direct bien tiré mais bien repoussé par Lukas Hornicek (5e).

Il part cependant de loin dans l'esprit de Tuchel pour gagner sa place de titulaire dans les grands matches. Les deux prochains en seront, contre la Croatie à la maison et contre l'Espagne à Madrid, en novembre.

AFP/VNA/CVN