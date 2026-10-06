Ligue des nations : Kane-Bellingham, le présent et le futur de l'Angleterre

Le capitaine Harry Kane a trouvé en Jude Bellingham l'associé parfait en équipe d'Angleterre et, peut-être, son successeur potentiel pour porter le brassard et le maillot de N o 9, à un poste où aucun plan B ne semble émerger durablement.

>> Ligue des nations : Olise, le sauveur des Bleus

>> Ligue des nations : l'Espagne enchaîne contre la République tchèque

>> Ligue des nations : opération rachat pour les Bleus de Zidane

Photo : AFP/VNA/CVN

À 33 ans, le meilleur artificier de l'histoire des Three Lions (89 buts) s'apprête à égaler le record de sélections de l'ancien gardien Peter Shilton (125), mardi 6 octobre contre la République tchèque à Wembley en Ligue des nations.

Bellingham compte deux fois moins de sélections, mais la jeune star du Real Madrid a dix ans de moins et l'avenir devant lui, même s'il a déjà participé à deux Coupes du monde et à deux Euros.

La semaine dernière, le milieu offensif a pris la place de Kane en seconde période à Prague (2-0). Quatre jours après, ils brillaient ensemble en Croatie (7-0) avec un doublé pour Kane, un but et trois passes décisives pour Bellingham.

"Ils adorent jouer ensemble. Ils se comprennent de mieux en mieux", a constaté le sélectionneur Thomas Tuchel après leur démonstration de force à Rijeka.

Les deux attaquants parviennent à se tourner autour sans se marcher sur les pieds, à s'échanger leurs rôles constamment dans un ballet coordonné qui donne le tournis au camp opposé, avec l'aide des ailiers Anthony Gordon et Bukayo Saka.

Photo : AFP/VNA/CVN

"+A+ peut jouer en No9, +B+ peut rentrer en No10. Jude peut jouer en No9, moi je peux jouer au milieu de terrain. C'est tellement difficile pour l'adversaire de s'y retrouver", a résumé le capitaine, heureux de la "liberté" offerte au quatuor offensif.

"Encore meilleur en vrai"

L'avant-centre du Bayern Munich, candidat très sérieux au Ballon d'Or, marche sur l'eau en club et en équipe nationale. Avec elle, il reste sur une série de 21 buts en 22 sélections.

Interrogé mardi 6 octobre, Tuchel a peiné à décrire l'importance de son serial-buteur. "Je ne suis pas sûr d'avoir encore des choses à dire, parce que j'ai l'impression qu'il marque tout le temps, il joue de manière fantastique. (...) Tout ce qu'il fait est du plus haut niveau".

Photo : AFP/VNA/CVN

Les compliments pleuvent aussi sur Bellingham, remarquable d'engagement et d'efficacité sous le maillot anglais, pour lequel il a inscrit sept buts durant le Mondial-2026.

"Franchement, je n'ai jamais rien vu de tel. Il est encore meilleur en vrai", a salué son coéquipier Alex Scott après la balade en Croatie. "Sur le terrain, ses qualités sont impressionnantes, presque effrayantes, et c'est le niveau que nous devons atteindre".

Leader sur le terrain et dans le vestiaire, à 23 ans seulement, Bellingham a terminé la rencontre avec le brassard de capitaine, une fois Kane sorti. Difficile d'imaginer pareil scénario, un an plus tôt, quand Tuchel soufflait le chaud et le froid avec lui.

Sa non-convocation en octobre 2025 et les critiques du sélectionneur sur son caractère jugé trop volcanique avaient, à l'époque, fait couler beaucoup d'encre. L'Allemand le considère désormais comme un incontournable, même s'il reste mesuré dans sa communication.

L'ancien footballeur Roy Keane estime que Bellingham "peut devenir l'un des plus grands joueurs de tous les temps" ? "J'ai beaucoup de respect pour lui, mais je ne vais pas entrer dans les discussions des consultants", a répondu Tuchel mardi 6 octobre en conférence de presse. "C'est un énorme compliment, et il est pleinement mérité à l'heure actuelle. Mais c'est aux autres d'en discuter", a-t-il évacué avec diplomatie.

À Prague, la semaine dernière, le sélectionneur a utilisé le No10 comme avant-centre, à un poste où l'Angleterre peine à trouver un remplaçant, voire un successeur, à Kane. "Je l'aime bien en numéro 9", s'est-il justifié. "Il a cet instinct de buteur et cette envie d'apparaître au tableau d'affichage".

Contre les Tchèques, derniers du groupe en Ligue des nations, l'occasion est belle d'augmenter le compteur de buts et d'améliorer encore la complicité avec le capitaine.

AFP/VNA/CVN











