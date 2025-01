États-Unis

Une tempête provoque d'énormes pannes d'électricité et des températures glaciales

Une tempête hivernale meurtrière a recouvert de neige les régions du Midwest et du Mid-Atlantic mais s'est considérablement atténuée mardi matin 7 janvier, laissant dans son sillage des températures glaciales, et des dizaines de milliers de personnes sont privées d'électricité et des fermetures persistent aux États-Unis.

Photo : AP/VNA/CVN

"La tempête a frappé une partie du pays, du Kansas et du Missouri à la Virginie et au New Jersey, avec de fortes chutes de neige et du verglas, déclenchant des déclarations d'urgence alors que les perturbations s'accumulaient sur les routes et dans les aéroports", a rapporté USA Today à propos de la situation. "La tempête a battu des records de chutes de neige quotidiennes dans les États du centre et de l'Est des États-Unis."

Les fortes chutes de neige ont entraîné la fermeture d'un grand nombre d'écoles et de bâtiments administratifs fédéraux à Washington qui n'ont pu rouvrir mardi 7 janvier car la neige recouvrait encore la ville. Les intempéries ont également eu un impact sur le programme des funérailles de l'ancien président Jimmy Carter qui se sont déroulées mardi 7 janvier.

"La neige et le verglas ont rendu les conditions de conduite périlleuses et ont entraîné de nombreux retards et annulations dans les aéroports. Les principaux axes routiers, dont l'autoroute I-70, ont été fermés en raison des risques, mais des centaines d'automobilistes sont restés bloqués dans des conditions similaires à une tempête de neige", indique l'article.

Plus de 200.000 foyers et entreprises, du Missouri à la Virginie, se sont réveillés dans le noir mardi 7 janvier, alors que plus de 280.000 pannes avaient été signalées la veille.

De nombreuses personnes privées d'électricité vivent dans des zones où le vent glacial a provoqué des températures inférieures à zéro, notamment en Virginie et en Virginie-Occidentale, où des avis de froid intense ont été diffusés mardi matin 7 janvier.

Xinhua/VNA/CVN