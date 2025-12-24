Caraïbes : les récifs coralliens réduits de moitié depuis 1980, selon un rapport

La couverture en coraux durs dans les Caraïbes a diminué de 48% entre 1980 et 2024, indique un rapport d'un réseau mondial de surveillance des récifs coralliens diffusé mardi 23 décembre par la préfecture de Guadeloupe.

>> Climat : le blanchissement mondial des coraux bat record sur record

>> En Australie, des gamètes cryogénisées pour sauver la Grande Barrière de corail

>> La goélette Tara va partir à la recherche des "coraux de demain"

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon la préfecture, "plus de 200 scientifiques de 44 pays et territoires", ont compilé les données de "14.000 sites suivis entre 1970 et 2024" pour ce rapport publié début décembre par le Global Coral Reef Monitoring Network.

Il dresse un bilan alarmant quant à la santé des récifs coralliens caribéens, qui représentent "9,7% des récifs coralliens du monde".

Les coraux sont très vulnérables à la hausse des températures de l'eau. Or celles des océans du globe se maintiennent depuis 2023 à des niveaux inédits, sous l'effet du réchauffement climatique.

Conséquence de cette surchauffe et de l'acidification des mers, provoquées par les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité, les coraux souffrent de stress thermique. Ils expulsent de ce fait leurs zooxanthelles, des algues vivant en symbiose avec eux qui leur fournissent les nutriments dont ils ont besoin. Privé de ces algues, le corail perd sa couleur et son alimentation et devient alors vulnérable aux maladies et à la mort.

Plusieurs épisodes de mortalité ont conduit à la baisse globale, précise le rapport : en 1998 (-9%), en 2005 (-17,5%) et en 2023 (-16,9%) en raison "d'épisodes de blanchissement induits par le stress thermique, ainsi que de maladies coralliennes".

"La température moyenne de la surface de la mer dans les zones récifales des Caraïbes a augmenté de 1,07°C entre 1985 et 2024 sous l'effet du changement climatique, ce qui correspond à un rythme de réchauffement de 0,27°C par décennie", indique la même source.

En 2023, la température de la mer dans la région avait dépassé les 30°C durant plusieurs semaines.

Selon les scientifiques, s'ajoutent à ce réchauffement le "déclin des espèces herbivores" comme les poissons perroquets ou les oursins, ainsi que l'augmentation de la population sur les rivages avec 13 millions de personnes en plus vivant à moins de 20 km des récifs entre 2000 et 2020.

Les auteurs du rapport recommandent d'"intégrer (les récifs) dans les stratégies régionales sur le climat et la biodiversité", de "réduire les pressions locales et les émissions de gaz à effets de serre", mais aussi de "renforcer la gestion des aires marines protégées".

Dans les zones tropicales, les récifs coralliens sont bénéfiques à plusieurs niveaux : ils assurent la ressource pour la pêche côtière et artisanale, favorisent le tourisme mais ont surtout un rôle de protection des côtes contre certains phénomènes de houle.

AFP/VNA/CVN