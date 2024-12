Télégramme officiel du Premier ministre sur l'ordre et la sécurité de la circulation

Photo : VNA/CVN

Le télégramme officiel est adressé aux ministres, aux chefs des agences de niveau ministériel et des organismes gouvernementaux, des président des Comités populaires de niveau provincial.

Pour améliorer l'efficacité de la garantie de l'ordre et de la sécurité de la circulation, le Premier ministre leur demande d’œuvrer en fonction de leurs tâches pour élaborer une feuille de route spécifique et préparer les conditions d'une mise en œuvre efficace de la Loi sur l'ordre et la sécurité de la circulation routière, de la Loi routière et des documents d’application à partir du 1er janvier 2025.

En outre, il leur ordonne de mettre en œuvre efficacement les solutions pour assurer l'ordre et la sécurité de la circulation dans la directive N°23-CT/TW du 25 mai 2023 du Secrétariat du Comité central du Parti sur le renforcement du leadership du Parti dans ce travail, ainsi que de continuer à appliquer strictement les directives du gouvernement et du Premier ministre en la matière.

Il faut également continuer à promouvoir la communication sur l'ordre et la sécurité de la circulation, la transformation numérique et l'application des progrès scientifiques et technologiques dans la gestion et l'exploitation du trafic. Il est aussi nécessaire d’élaborer des plans et des stratégies pour maintenir l’ordre et la sécurité de la circulation pendant les fêtes de la fin d’année et du Nouvel An...

VNA/CVN