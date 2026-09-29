Céline Dion ouvre en chanson la semaine de la mode à Paris

I'm alive : Céline Dion a fait une apparition surprise en chanson lundi soir 28 septembre au défilé L'Oréal au pied de la Tour Eiffel, ouvrant la semaine de la mode à Paris.

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Photo : AFP/VNA/CVN

En longue robe fourreau noire, la star est arrivée sur le podium à la fin de l'événement, suscitant les acclamations du public.

Tout sourire et cheveux lâchés, Céline Dion a entonné un de ses anciens tubes, I'm alive (je suis vivante), avant d'être rejointe par les mannequins de L'Oréal, dont Viola Davis, Simone Ashley, Aja Naomi King et Eva Longoria.

La diva québécoise a entamé le 12 septembre une série de 26 concerts à Paris - 16 concerts d'ici mi-octobre, 10 en mai 2027.

La semaine de la mode parisienne, consacrée aux collections femme du printemps-été, se tient jusqu'au 6 octobre. Céline Dion pourrait réapparaître, si son agenda le permet, au premier rang chez Dior, Tom Ford, Schiaparelli ou Givenchy.

AFP/VNA/CVN



