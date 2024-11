Sortir (du 9 su 30 novembre)

ATELIER

Animations jeunesse à la médiathèque de l’IF Hanoï

15, rue Thiên Quang, arrondissement de Hai Bà Trung, Hanoï

Inscription : mediatheque@ifv.vn

Ciné jeunesse Loups tendres et loufoques

Le 9 novembre à 15h30 (de 4 à 10 ans)

Inscription du 3 au 8 novembre

Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un petit loup qui aime la compagnie… Six courts métrages pour revisiter le loup des contes et des livres pour lui rendre sa place dans la nature, avec humour et poésie.

“Plastique ou papier : Quel est votre choix ?”

Le 16 novembre à 10h30 (de 6 à 11 ans)

Inscription du 10 au 15 novembre

Chers enfants,

Vous avez déjà remarqué tous ces emballages qui entourent nos jouets, nos goûters ? Certains sont en plastique, d’autres en papier. Mais lesquels sont les mieux pour la planète ? Rejoignez-nous pour notre atelier et devenez de véritables petits scientifiques en explorant le plastique et le papier !

“Les couleurs des émotions”

Le 23 novembre à 10h30 (de 6 à 11 ans)

Inscription du 17 au 22 novembre

Comment vous sentez-vous aujourd’hui ? Notre monstre d’émotions se sent bizarre et perdu. Venez l’aider à découvrir ses émotions !

Au programme : histoire pour enfants, activité manuelle, et jeu.

“Découvrons 18 inventions”

Le 30 novembre à 15h30 (de 6 à 11 ans)

Inscription du 24 au 29 novembre

Nous vous invitons à venir contempler les inventions remarquables de la préhistoire aux temps modernes, illustrées dans le livre 18 Inventions, et trouver les réponses à vos questions sur ces inventions à travers des activités ludiques et intéressantes avec Minh Hiêu et An Nhi.

CINÉMA

Anatomie d’une chute

Le 16 novembre à 19h00

DCine

6, rue Mac Dinh Chi, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville

Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute : suicide ou homicide ? Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple.

Le film est présenté pour la première fois dans le cadre de la “compétition officielle” du Festival de Cannes 2023, et obtient la Palme d’or - Justine Triet devenant la troisième femme à remporter cette prestigieuse récompense.

Le Grand Blond avec une chaussure noire

Le 23 novembre à 19h00

DCine

6, rue Mac Dinh Chi, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville

Violoniste distrait, François Perrin, porte ce jour-là une chaussure noire et une autre marron. C’est cet aspect insolite qui pousse

Louis Toulouse, un chef du Renseignement français, a le choisir comme victime. Toulouse veut, en effet, se débarrasser de son collègue

et ennemi de toujours Milan. Il lance son subalterne sur une fausse piste en lui faisant croire que Perrin est un dangereux espion. Milan mord à l’hameçon et fait étroitement surveiller l’artiste dont le moindre acte de la vie quotidienne devient suspect. Christine, à la solde de Milan, tente de le séduire. En coulisses, Toulouse se délecte des bourdes de son adjoint : il attend sa chute qui ne manquera pas d’arriver bientôt. Une farce qui reçut l’Ours d’argent à Berlin en 1973.

CVN