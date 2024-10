Venom : The Last Dance valse en tête du box-office nord-américain

Le troisième volet des films Venom, The Last Dance , n'a pas fait aussi bien pour sa sortie que les deux premiers opus de la série mais suffisamment quand même pour prendre la tête du box-office nord-américain, selon les projections dimanche 27 octobre du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Avec 51 millions d'USD entre vendredi 25 octobre et dimanche 27 octobre, Venom : The Last Dance arrive bien loin par exemple des 96 millions engrangés en 2021 par Venom : Let There Be Carnage mais sa sortie a coïncidé avec le début de la finale très attendue du championnat nord-américain de baseball entre les Dodgers de Los Angeles et les Yankees de New York, deux équipes particulièrement populaires.

De nouveau, Tom Hardy endosse le rôle d'un journaliste insatisfait qui se transforme en un terrifiant alien aux dents acérées, avec à ses côtés Chiwetel Ejiofor, Juno Temple et Rhys Ifans.

À quelques jours d'Halloween, la traditionnelle saison des films d'horreur bat son plein en Amérique du Nord. Smile 2, des studios Paramount et avec Naomi Scott, a ainsi enregistré 40,7 millions de dollars, perdant une petite place au classement.

Conclave, un film qui narre l'élection d'un nouveau pape dont est chargé un cardinal intrigant et ambitieux interprété par Ralph Fiennes, a amassé 6,5 millions d'USD (3e).

Dans ce long-métrage qui commence à faire parler pour un possible Oscar du meilleur film, Stanley Tucci et John Lithgow jouent également des cardinaux et Isabella Rossellini une nonne déterminée. Le film réalisé par Edward Berger (À l'ouest rien de nouveau) est basé sur un livre éponyme du romancier britannique Robert Harris.

Le Robot sauvage, film d'animation d'Universal et DreamWorks, recule de deux rangs et arrive à la quatrième place avec 6,5 millions d'USD quand L'Amour au présent, de StudioCanal avec Andrew Garfield et Florence Pugh, se maintient à la 5e place avec 4,8 millions.

