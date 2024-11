Wicked ensorcelle le box-office nord-américain et terrasse Gladiator II

Photo : AFP/VNA/CVN

Le film de Jon Chu, avec Cynthia Erivo et Ariana Grande dans les rôles respectifs des sorcières Elphaba et Galinda, réalise le troisième meilleur démarrage de 2024 dans les cinémas des États-Unis et du Canada avec 114 millions d’USD de recettes, seulement derrière la comédie de super-héros Marvel Deadpool & Wolverine (211 millions) and Vice-Versa 2 (154 millions).

Ce week-end précédent les fêtes de Thanksgiving aux États-Unis était très attendu par les exploitants de salle, avec la sortie simultanée de Wicked et Gladiator II, retour du réalisateur Ridley Scott dans la Rome antique, 24 ans après son premier péplum auréolé de l'Oscar du meilleur film.

Le film avec les stars Pedro Pascal et Denzel Washington récolte 55,5 millions d’USD de recettes de vendredi à dimanche, un excellent démarrage selon David Gross, un analyste du cabinet Franchise Entertainment Research.

Avec 13,3 millions d’USD, Red One se place en troisième position. Le film des studios MGM sur une histoire d'enlèvement du Père Noël, avec Chris Evans, Lucy Liu et Dwayne The Rock Johnson au casting, était en tête la semaine dernière.

Bonhoeffer, qui raconte l'histoire vraie du pasteur et théologien résistant au nazisme Dietrich Bonhoeffer, entre au box-office en quatrième position, avec 5,1 millions d’USD.

AFP/VNA/CVN