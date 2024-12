Programmation éclectique pour le festival de Sundance 2025

Photo : AFP/VNA/CVN

Lily Gladstone, Benedict Cumberbatch et Melanie Griffith figurent parmi les personnalités établies qui prendront la route de l'Utah en janvier pour le festival.

Avec quelques longs-métrages inédits seront aussi diffusés des documentaires novateurs, produits aux États-Unis ou ailleurs.

"Le Festival du film de Sundance reste inébranlable dans sa détermination à mettre en avant des voix uniques et impérieuses de la narration indépendante. Le public peut s'attendre à un programme 2025 qui mette en valeur une réalisation variée et vibrante venue du monde entier", a déclaré le légendaire acteur Robert Redford, cofondateur du festival.

Dans la catégorie long-métrage, sera diffusé en première mondiale "The Thing with Feathers", un film britannique dans lequel Benedict Cumberbatch joue le rôle d'un jeune père qui peine à surmonter la mort de son épouse.

Lily Gladstone, nominée aux Oscars pour son rôle en 2023 dans "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, figurera pour sa part dans "The Wedding Banquet", remake de la comédie romantique "Garçon d'honneur" d'Ang Lee sortie en 1993.

Melanie Griffith partagera elle la vedette avec Juliette Lewis dans "By Design", qui revisite le thème de l'échange de corps.

Le public pourra aussi faire son choix parmi de nombreux documentaires, dont deux qui se penchent sur le rapport des Etats-Unis avec l'ordre.

"The Perfect Neighbor" raconte comment une dispute de voisinage d'apparence anodine en Floride dégénère en violence meurtrière, en utilisant des images de caméras portées par des policiers et des interrogatoires d'enquêteurs.

"Predators" évoque l'ascension et la déchéance d'une populaire émission télévisée, dans laquelle des auteurs d'abus sexuels sur mineurs sont incités à se rendre sur le tournage d'un film, pour y être finalement arrêtés.

Le festival, qui aura lieu du 23 janvier au 2 février à Park City et Salt Lake City, proposera 87 films de la longueur d'un long métrage, représentant 33 pays et territoires.

Plus de 40% d'entre eux seront le premier film de leurs réalisateurs, ont précisé les organisateurs.

"Le programme de cette année présente des histoires qui touchent à de nombreux problèmes majeurs de notre époque, et qui nous incitent à la fois à l'introspection et à regarder autour de nous", a déclaré Kim Yutani, directrice de la programmation du festival.

AFP/VNA/CVN