Son Doong au cœur de l’action du film bollywoodien Silaa

>> Choisie comme décor du film bollywoodien Silaa, Son Doong fait son cinéma

Photo : Ta Chuyên/VNA/CVN

Produit par Rahul Bali, directeur général de Innovations India et réalisé par Omung Kumar, célèbre cinéaste bollywoodien Omung Kumar, Silaa compte également les acteurs Harshvardhan Rane, Sadia Khateeb, Karanveer Mehra et Ipsitaa dans des rôles importants.

Ce long métrage indien, un drame romantique et d’action sur une histoire d’amour qui a mal tourné, emmène les spectateurs dans le monde envoûtant et magnifique de Silaa, où l’amour rencontre la rédemption.

Premier film bollywoodien à tourner dans la grotte de Son Doong et plusieurs autres destinations emblématiques telles que Ninh Binh, Cao Bang, Ha Long, Bà Nà Hills et Hôi An, ce film vise notamment à promouvoir le tourisme en Inde et au Vietnam en général, et dans la province de Quang Tri en particulier.

Il s’agit d’une occasion de promouvoir la destination et l’image de Quang Tri auprès des touristes indiens et internationaux, a déclaré le directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Quang Tri, Dang Dông Hà en accueillant l’équipe de tournage du film avec des fleurs.

L’industrie cinématographique de Bollywood, qui pèse plusieurs milliards de dollars, influence considérablement les Indiens. La promotion du tourisme à Quang Tri par le biais du film touchera des centaines de millions de spectateurs, stimulant ainsi la croissance du nombre de touristes indiens à Quang Tri dans les années à venir, a-t-il indiqué.

Le Comité populaire provincial organisera une rencontre le 30 juillet après-midi avec l’équipe du film et l’informer du potentiel, des atouts et des orientations du développement du tourisme vert et durable, ainsi que des produits touristiques typiques de Quang Tri.

Photo : Lucascometto/CVN

Dans la province de Quang Tri, du 31 au 12 août, l’équipe de tournage filmera des séquences dans les grottes de Son Doong, Phong Nha, Tân Hoa, Tu Làn, Hang Tiên.

"Silaa marque une étape importante dans la collaboration cinématographique entre l'Inde et le Vietnam et constitue un outil puissant pour promouvoir les échanges culturels et le tourisme vietnamien", a déclaré Rahul Bali.

Le réalisateur du film, Omung Kumar, s’est rendu au parc national de Phong Nha-Ke Bang en 2024 pour repérer des lieux, notamment la grotte de Son Doong et Hang Tiên, mondialement connues.

"Ce sera le film le plus magique et le plus exigeant que j’aie jamais réalisé. Aucun film n’avait jamais été tourné dans ce lieu auparavant. Le voyage de repérage à lui seul était un défi pour les âmes sensibles", a confié Omung Kumar.

Silaa fait suite au succès de Love in Vietnam, première coproduction entre l’Inde et le Vietnam, qui a été projeté au 3ᵉ Festival du Film d’Asie de Dà Nang (DANAFF 2025).

Doté d’un budget de 4 millions de dollars, Love in Vietnam met en vedette l’actrice vietnamienne Kha Ngân et les stars indiennes Avneet Kaur et Shantanu Maheshwari. Le tournage a eu lieu dans plusieurs villes vietnamiennes, notamment Dà Lat, Dà Nang, Hôi An, Phu Yên, Nha Trang et Ha Long.

VNA/CVN