Soc Trang : les minorités ethniques au cœur du développement

Aux hameaux de Pray Chop B et Nam Can de la commune de Lai Hoa, cité municipale de Vinh Châu, province de Soc Trang (Sud), nous avons pu constater les changements considérables de la vie des minorités ethniques grâce aux politiques de soutien des autorités locales et des gardes-frontières.

>> Soc Trang : un voyage au cœur de la culture khmère

>> Soc Trang développe son économie côtière

>> À Soc Trang, entre festivités, gastronomie, pagodes et villages artisanaux

Des femmes comme Danh Thi Sa Ri, Kim Thi Xem et Trân Thi Thu Vân, qui ont traversé des périodes difficiles dans leur vie, rayonnent désormais de bonheur. De même, Phan Van Nguon, qui vivait auparavant dans des conditions précaires, a pu améliorer considérablement son quotidien grâce à une nouvelle maison construite avec le soutien des gardes-frontières.

Le chef du hameau de Nam Can, Hua Viêt Khôi, a souligné que le soutien des gardes-frontières avait permis à trois familles, dont celle de Phan Van Nguôn, d'améliorer considérablement leurs conditions de vie grâce à la construction de nouvelles maisons, d'une valeur de 50 millions de dôngs chacune.

Selon Lê Van Nguyên, président du Comité populaire de la commune de Lai Hoà, la commune de Lai Hoà compte une population d'environ 29.000 habitants répartis dans plus de 5.500 ménages. Avec une majorité khmère (73%), les habitants vivent principalement de l'agriculture et de l'aquaculture, notamment de l'élevage de crevettes. En 2024, la commune a généré un chiffre d'affaires agricole de 1.350 milliards de dôngs, avec une production moyenne par hectare de 275 millions de dôngs. Le revenu moyen par habitant s'élève à 63 millions de dôngs par an, témoignant d'une amélioration significative des conditions de vie. Le taux de pauvreté est en constante baisse, avec seulement 1,43% de ménages considérés comme pauvres et 14,98% comme quasi pauvres.

Le Comité populaire communal a déployé d'importants efforts pour soutenir les ménages les plus vulnérables en distribuant 88 tonnes de riz, en offrant 1.400 cadeaux d'une valeur totale de plus de 500 millions de dôngs, en finançant la construction de 44 maisons (soit un investissement de plus de 1,9 milliard de dôngs) et en soutenant l'insertion professionnelle de 40 ménages à hauteur de 400 millions de dôngs.

Ces dernières années, Vinh Châu a connu une transformation remarquable grâce à une politique de développement socio-économique ciblée. Ce chef-lieu a enregistré une croissance économique moyenne de 5,15% par an entre 2019 et 2024, témoignant d'une dynamique soutenue. Cette croissance est le fruit d'une restructuration efficace de l'économie, avec notamment une production agricole atteignant 11.985 milliards de dôngs, une production industrielle et artisanale de 1.320 milliards de dôngs et des ventes de biens et services de 9.600 milliards de dôngs. Ces résultats positifs illustrent la volonté de Vinh Châu de devenir une localité innovante et prospère.

Vinh Châu compte une proportion significative de ménages en situation de pauvreté ou de quasi-pauvreté, notamment parmi les minorités ethniques (respectivement 1.034 et 3.701 ménages). Pour remédier à cette situation, le chef-lieu a identifié 43 hameaux et regroupements présentant des difficultés particulières, principalement situés dans les neuf communes et quartiers de la zone I.

Afin de réduire les inégalités et d'améliorer les conditions de vie des minorités ethniques, Vinh Châu s'engage à renforcer la coordination entre les différents acteurs politiques et à mettre en œuvre des politiques publiques ciblées. L'objectif est de favoriser le développement socio-économique de ces zones défavorisées et de réduire progressivement l'écart de niveau de vie avec le reste de la localité.

Selon Trân Tri Vân, vice-président du Comité populaire du chef-lieu de Vinh Châu, d'importants efforts ont été déployés pour améliorer les infrastructures et les services de base, en particulier dans les zones habitées par les minorités ethniques. Ces dernières années, la ville a notamment investi dans la construction de 28 routes rurales, d'un nouveau marché et dans la modernisation de trois marchés existants. De plus, 100% des communes et quartiers sont désormais desservis par des routes asphaltées ou bétonnées, et 63% des hameaux bénéficient de routes en dur.

Les infrastructures sociales ont également été renforcées, avec des écoles, des salles de classe et des postes médicaux solidement construits. Enfin, l'accès aux services de base tels que l'électricité et l'eau potable a été considérablement amélioré, avec 99% des ménages desservis, y compris dans les communautés minoritaires.

Utiliser au mieux les ressources

Trân Tri Vân a souligné que les investissements locaux, d'un montant de plus de 318 milliards de dôngs, ont déjà généré des résultats concrets sur le terrain. Par ailleurs, les programmes nationaux ciblés ont apporté un soutien financier significatif à Vinh Châu. En effet, plus de 124,573 milliards de dôngs ont été investis dans le développement socio-économique des zones de minorités ethniques entre 2022 et 2024, tandis que le programme de réduction de la pauvreté a bénéficié d'un financement de plus de 36 milliards de dôngs sur la période 2019-2024. Enfin, le programme de Nouvelle ruralité, doté de plus de 157 milliards de dôngs, a contribué à améliorer sensiblement les conditions de vie des populations.

Ces cinq dernières années, Vinh Châu a mis en œuvre des politiques ambitieuses pour améliorer les conditions de vie des populations, en particulier des minorités ethniques. Plus de 4.000 personnes ont bénéficié de formations professionnelles, permettant à plus de 2.600 d'entre elles de trouver un emploi. Le secteur de la santé a également été renforcé, avec un accent particulier sur les soins dispensés aux minorités ethniques. Parallèlement, l'éducation a fait l'objet d'une attention toute particulière, notamment dans les zones rurales et les communautés minoritaires. La construction d'un nouvel internat-lycée pour les minorités ethniques à Vinh Tân témoigne de cet engagement.

Avec un taux de réussite aux examens du baccalauréat de 100% et des taux d'accès à l'enseignement supérieur élevés, cet établissement offre des perspectives d'avenir prometteuses aux jeunes générations.

Dans les années à venir, Vinh Châu poursuivra sa politique de développement en mettant l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des populations, en particulier celles des minorités ethniques. Grâce à la mise en œuvre de programmes ciblés et à l'encouragement de l'autonomie économique, le chef-lieu vise à réduire les disparités sociales et à renforcer le tissu économique local. Le programme national 1719 a déjà permis d'obtenir des résultats encourageants, notamment dans les zones rurales où les infrastructures ont été améliorées et où les conditions de vie des habitants se sont nettement améliorées. L'exemple des communautés khmères de la zone côtière montre que, grâce à un soutien adapté et à une mobilisation collective, il est possible de sortir de la pauvreté et de contribuer au développement durable de la région.

Texte et photos : Quang Châu/CVN