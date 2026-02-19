Ski : Shiffrin met fin à sa malédiction olympique avec l'or du slalom

Après huit années d'attente, la reine du ski alpin Mikaela Shiffrin a mis fin à ses tourments olympiques : l'Américaine a survolé le slalom des JO-2026 mercredi 18 février à Cortina pour décrocher à 30 ans une troisième médaille d'or aux Jeux.

Lorsqu'elle a vu son nom surligné de vert, avec le meilleur chrono des deux manches, elle est restée de longues secondes sans réaction, incrédule.

Comme pour se persuader qu'elle avait bien décroché l'or, douze ans après son premier titre à 18 ans. Comme pour reprendre enfin son souffle, coupé par ses déconvenues sur la neige chinoise en 2022 et lors de ses deux premières courses à Cortina.

Pour ce sacre tant attendu, les Dolomites avaient mis l'Américaine dans les meilleures conditions : un soleil éclatant, des températures basses et une neige compacte comme elle l'aime, qui ont transformé l'Olimpia delle Tofane en tapis rouge vers l'or olympique.

Déjà en tête après la première manche, Shiffrin n'a pas tremblé sur le second tracé et a devancé la Suissesse Camille Rast, championne du monde de la spécialité, deuxième à 1 sec 50/100e, et la Suédoise Anna Swenn-Larsson, troisième à 1 sec 71/100e.

L'Allemande Lena Dürr, deuxième après la première manche, n'a elle pas dépassé la première porte qu'elle a enfourchée, tandis que la Suissesse Wendy Holdener, habituée aux médailles olympiques en slalom (argent en 2018, bronze en 2022), a échoué cette fois au pied du podium, à 1 sec 93/100e de Shiffrin.

Au moment de recevoir sa médaille d'or après avoir enlacé sa mère Eileen, Shiffrin a longuement fermé les yeux avant d’embrasser sa main, qu’elle a posée sur la neige, un geste sans doute en direction de son père, mort brutalement en 2020.

L'égale de Schneider

"Aujourd'hui, j'ai fait mon ski, je voulais faire deux belles manches (...) À chaque fois que j'y arrive, c'est une surprise pour moi aussi, c'est super stressant et en même temps tellement fun", a-t-elle expliqué.

"Voir ma mère, parler à mon père (décédé en 2020, NDLR), c'est toujours tellement fort, ce sont beaucoup d'émotions à gérer", a poursuivi la désormais triple championne olympique.

Devenue l'égale de la Suissesse Vreni Schneider, jusque-là seule double championne olympique de slalom (1998, 1994), la skieuse de Vail, dans le Colorado, était la grande favorite de cette dernière épreuve de ski alpin de la quinzaine olympique. Dans sa discipline de prédilection, elle est quasiment sans rivale cet hiver, avec sept victoires dans les huit slaloms comptant pour la Coupe du monde, et une deuxième place dans celui qu'elle n'a pas remporté, revenu à Rast.

Shiffrin avait débuté ses JO-2026 par une énorme désillusion, avec sa quatrième place dans le combiné par équipes avec la championne olympique de descente Breezy Johnson.

Johnson l'avait pourtant idéalement mise sur orbite en signant le meilleur chrono de la descente, mais Shiffrin avait perdu pied en slalom avec le 15e chrono de la manche pour l'une de ses pires prestations entre les piquets serrés.

"2030 dans le viseur"

Elle a ensuite terminé à la 11e place du slalom géant, discipline où elle lutte encore contre les séquelles mentales d'une grave blessure à l'abdomen survenue en novembre 2024 dans le géant de Killington (Etats-Unis).

Ce titre, le deuxième pour les Américaines à Cortina où le rêve de l'autre star du ski alpin Lindsey Vonn s'est fracassé après une terrible chute en descente le 8 février, lui permet aussi de tourner définitivement la page de ses désastreux JO-2022.

Sur la neige chinoise, elle avait disputé cinq courses et n'était jamais montée sur le podium, avec notamment des éliminations dès la première manche en slalom et slalom géant.

Rast, "soulagée" après sa médaille d'argent, a empêché l'équipe féminine suisse de finir ses JO sans médaille, ce qui ne s'est plus produit depuis 2010.

Côté français, Caitlin McFarlane a terminé à la dixième place, à 2 sec 68/100e de Shiffrin et Marie Lamure à la 15e place à 3 sec 04/100e du chrono de l'Américaine.

À quatre ans des JO à la maison dans les Alpes françaises, le ski alpin tricolore a terminé les JO-2026 avec une seule médaille, l'argent de Romane Miradoli, en super-G.

"J'ai déjà 2030 dans le viseur, a assuré Marie Lamure. Aujourd'hui, c'était juste un avant-goût. Et en 2030, il faudra compter sur nous, l'équipe de France, pour aller chercher les médailles".

