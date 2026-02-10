JO-2026/Ski : fracture complexe du tibia gauche pour Lindsey Vonn qui "n'a aucun regret"

L'Américaine Lindsey Vonn s'est exprimée lundi 9 février pour la première fois depuis sa lourde chute dans la descente des JO-2026 dimanche 8 février pour annoncer qu'elle souffrait "d'une fracture complexe du tibia (gauche) qui nécessitera plusieurs opérations", mais qu'elle n'avait "aucun regret".

"Hier, mon rêve olympique ne s'est pas terminé comme je l'aurais rêvé, ce n'était pas une fin digne d'un livre ou d'un conte de fées, c'était juste la vie", a-t-elle écrit dans un long message sur son compte Instagram.

"En descente, la différence entre une trajectoire stratégique et une blessure catastrophique n'est parfois que de quelques centimètres. J'avais simplement une trajectoire trop serrée de quelques centimètres, si bien que mon bras droit s'est pris dans la porte, m'a déséquilibrée et m'a fait chuter. Mon ligament croisé antérieur (du genou gauche qu'elle s'est rompue récemment, NDLR) et mes précédentes blessures n'y sont pour rien", a poursuivi la "Speed Queen".

"Malheureusement, je souffre d'une fracture complexe du tibia qui a été stabilisée mais qui nécessitera plusieurs opérations pour être bien soignée", a-t-elle détaillé.

"Même si la journée d'hier ne s'est pas terminée comme je l'avais espéré, et même si je souffre beaucoup physiquement, je n'ai aucun regret", a insisté Vonn.

L'Américaine a chuté 13 secondes après s'être lancée sur la piste de l'Olimpia delle Tofane où elle s'était imposée à 12 reprises en Coupe du monde.

Elle a été déséquilibrée sur une bosse en percutant une porte avec son bras droit, a été projetée en l'air et a violemment percuté la piste, sans perdre ses skis.

Après une longue intervention des services de secours sur la piste, elle a été transportée par hélicoptère à l'hôpital de Cortina d'Ampezzo pour des premiers examens, puis transférée à Trévise, toujours en hélicoptère.

Elle a déjà subi deux interventions chirurgicales à l'hôpital Ca’ Foncello de Trévise.

La championne olympique 2010 de descente tentait un incroyable pari en convoitant l'or olympique après une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue fin janvier.

Elle avait repris sa carrière l'hiver dernier après presque six années d'absence et faisait figure de grande favorite des JO-2026 avec un impressionnant bilan de sept podiums en neuf courses, dont deux victoires,avant sa chute à Crans-Montana (Suisse).

AFP/VNA/CVN