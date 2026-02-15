Top 14 : La Rochelle et Bayonne n'avancent plus, Clermont s'offre Toulon

À domicile, la chute ou le triomphe : trois équipes du Top 14 ont perdu à domicile samedi 14 février lors de la 17 e journée, dont les clubs en crise Bayonne et La Rochelle, tandis que l'UBB et Lyon ont assuré le spectacle et le bonus.

Photo : AFP/VNA/CVN

La crise se prolonge à La Rochelle et Bayonne

Rien ne va plus à La Rochelle. À l'image du début 2025, les premiers matches de l'année 2026 sont terribles pour le club à la Caravelle, avec une quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues, la troisième à domicile.

Malgré les retours de Paul Boudehent, auteur d'un doublé en fin de match, Nolann Le Garrec et Pierre Bourgarit, ou encore la présence de l'international Grégory Alldritt, les Rochelais ont cédé dans le combat.

Après un bon début de match (10-0, 9e), la Rochelle a laissé les visiteurs revenir (16-16 à la pause) puis prendre les devants en début de seconde période, avec trois essais pour un seul contre les Rochelais (21-40, 69e).

Photo : AFP/VNA/CVN

Déjà éliminés de la Champions Cup, les Rochelais sont désormais décrochés des premières places en championnat : ils sont dixièmes, à huit points de la 6e place tandis que Montpellier monte à la 4e place (48 points).

L'humeur n'est pas meilleure à Bayonne. Après avoir cédé pour la première fois en un an et demi à domicile en championnat, contre Castres, les Bayonnais ont encore perdu chez eux, face au Racing 92 (41-36) et glissent à la 12e place (36 points).

Le match a été extrêmement indécis, les deux équipes se rendant coup pour coup, mais contrairement au début de la saison, la pièce est tombée en faveur de l'équipe visiteuse. L'épée de Damoclès se rapproche de la tête du manager Grégory Patat.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Racing 92 enchaîne une troisième victoire consécutive en championnat, sa deuxième à l'extérieur de la saison, et poursuit sa remontée au classement (6e, 45 points).

Toulon cède aussi à domicile

Impérial à domicile jusqu'ici (38 points sur 40), Toulon a été surpris par Clermont samedi soir. Les Auvergnats ont attaqué fort, avec trois essais lors du premier quart d'heure.

Les Toulonnais se sont rebellés un peu, notamment au retour des vestiaires mais Clermont a mieux fini pour gagner à Mayol pour la première fois depuis 15 ans, avec bonus offensif (14-34), aidé par le retour de son capitaine Baptiste Jauneau.

Toulon, qui peine à exister loin de ses bases, sort du Top 6 (8e, 43 points) dans lequel entre Clermont (5e, 46 points).

L'UBB et Lyon font le spectacle

Avec 13 essais, le match d'ouverture a donné un ton résolument offensif à la 17e journée. L'UBB, troisième mais pas toujours sereine en Top 14 à l'image de sa défaite à domicile contre le Stade français en janvier, et Castres, l'équipe en forme de 2026 n'ont eu de cesse de jouer, avec un match à plusieurs dynamiques.

Photo : AFP/VNA/CVN

Après une première réalisation du Castrais Théo Chabouni, l'UBB, vent dans le dos, a inscrit quatre essais en six minutes, entre la 11e et la 17e minute pour mener de 23 points (28-5).

Les débats ont été ensuite bien plus équilibrés, de quoi laisser rêver les Castrais d'un bonus défensif à l'heure de jeu (42-33, 65e), avant une dernière vague bordelaise permettant de reprendre le bonus offensif après la sirène.

Les champions d'Europe en titre se rapprochent du duo de tête, Toulouse, qui joue dimanche au Stade français et Pau, qui n'a pas pu jouer samedi à Perpignan en raison des vents violents dans les Pyrénées-Orientales. Le match est reporté au dimanche 22 février.

De son côté, Lyon n'a fait qu'une bouchée de la lanterne rouge Montauban (73-12), qui plus est réduite à 14 après deux minutes. 11 essais, dont trois en sept minutes du meilleur marueur de la saison de Top 14 cette saison Jiuta Wainiqolo ont assuré une victoire facile. Lyon quitte la douzième place pour la première fois depuis plusieurs mois (11e, 37 points).

AFP/VNA/CVN















