JO-2026 : les biathlètes et les Bleus à la poursuite de records

Avec sept médailles en cinq courses, le biathlon français a déjà égalé son record dans des Jeux d'hiver : il peut le pulvériser dès dimanche 15 février lors des deux poursuites des JO-2026 dont les Bleus, insatiables à Anterselva, sont les grands favoris.

C'est toute la délégation française, 12 podiums dans son escarcelle depuis le coup d'envoi, qui entrevoit le chiffre des 15 médailles, meilleure moisson olympique hivernale réussie en 2014 et rééditée en 2018.

Grâce aux biathlètes, mais aussi aux fondeurs et aux spécialistes du snowboardcross, ce record pourrait être égalé, voire dépassé dimanche.

Biathlon : toujours plus haut ?

À mi-parcours de leur roboratif programme, les biathlètes français ont déjà amassé sept médailles dont trois titres en relais mixte, dans le 15 km féminin (Julia Simon) et en sprint masculin (Quentin Fillon Maillet).

Rien ni personne ne semble capable de stopper la razzia française sur les hauteurs d'Anterselva, surtout pas lors des poursuites, dont l'ordre et les écarts de départ sont définis par les résultats du sprint.

Or les Bleus en ont fait voir de toutes les couleurs à leurs adversaires sur cette distance.

Vainqueur du sprint, Quentin Fillon Maillet partira en tête avec 13 secondes sur son premier poursuivant, tandis qu'Emilien Jacquelin, toujours plus à l'aise dans les courses en confrontation, voudra prendre sa revanche après avoir manqué le podium pour 2/10e de seconde.

Vice-champion olympique de l'individuel, Eric Perrot sera en embuscade en s'élançant en 9e position. Le scénario est tout aussi alléchant pour les Bleues après les 2e et 3e places d'Océane Michelon et Lou Jeanmonnot en sprint samedi 14 février.

Ce récital attendu se déroulera devant l'inspirateur de cette génération Martin Fourcade qui, seize ans après, va recevoir l'or de la mass-start des JO-2010 après le déclassement du Russe Evgeny Ustyugov pour dopage.

Ski de fond : dans le sillage de Desloges

Le relais est la distance de prédilection des fondeurs français.

Depuis 2014, ils sont systématiquement montés sur le podium, sur la troisième marche, malgré les changements de génération.

Derrière les intouchables Norvégiens de Johannes Klaebo, les Français peuvent encore viser le podium d'autant qu'ils ont désormais un leader qui ne fait aucun complexe face à l'ogre norvégien. Inconnu du grand public avant ces JO, Mathis Desloges, 23 ans, a remporté deux médailles d'argent en deux courses (skiathlon, 10 km), juste derrière Klaebo, et peut titiller avec ses coéquipiers les Scandinaves.

Snowboardcross : envie de revanche

Annoncé comme une grosse chance de médailles, le snowboardcross français n'a pour l'instant collectionné que des... frustrations.

Dans l'épreuve masculine, Aïdan Chollet a terminé au pied du podium. Son frère Jonas et Loan Bozzolo ont pris les 5e et 6e places.

Léa Casta et Julia Pereira sont-elles passées à côté de leur épreuve individuelle, échouant aux portes de la finale, tandis que Chloé Trespeuch, double médaillée olympique et porte-drapeau de la délégation française lors de la carémonie d'ouverture, a pris la porte en quarts de finale.

Leur dernier rendez-vous de ces JO, avec l'épreuve mixte par équipes dimanche, peut leur permettre de tourner la page de ces échecs individuels. Celle aussi des JO-2022 que les duos bleus avaient abordé en grands favoris avant de perdre tout espoir à cause de problème de fartage.

