Ski : le super-G femmes de Zauchensee annulé en raison de la neige et du vent

Le super-G femmes de Zauchensee (Autriche), qui devait avoir lieu dimanche 11 janvier et compter pour la Coupe du monde de ski, a été annulé en raison des mauvaises conditions météorologiques, a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS).

Photo : AFP/VNA/CVN

"En raison des fortes chutes de neige pendant la nuit et du vent fort en haut de la piste, les organisateurs et le jury de la course ont décidé d'annuler le super-G ce jour. Les conditions actuelles ne permettent pas de garantir le niveau de sécurité requis", a écrit la FIS sur Telegram.

Samedi, la descente au programme dans la station autrichienne avait pu avoir lieu, mais le départ avait été abaissé en raison des conditions météo. L'Américaine Lindsey Vonn s'était imposée pour signer son 84e succès en Coupe du monde.

Le circuit de Coupe du monde a été relativement épargné par les annulations de courses depuis le début de l'hiver. Il s'agit de la deuxième annulation cette saison, après celle de la première descente hommes de Beaver Creek (États-Unis) début décembre, qui avait été reprogrammée à Val Gardena en Italie deux semaines plus tard.

La Coupe du monde féminine de ski alpin se poursuit mardi soir 13 janvier avec le slalom de Flachau en Autriche.

