Singapour : le tourisme en forte croissance en 2024 avec des dépenses plus élevées

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les touristes ont également dépensé davantage, les recettes touristiques devant se situer entre 27,5 milliards de dollars singapouriens (SGD, 1 SGD équivaut à 0,73 dollar américain, soit environ 20 milliards de dollars américains, NDLR) et 29 milliards de SGD, établissant potentiellement un nouveau record. Les chiffres définitifs des recettes touristiques de 2024 seront publiés au deuxième trimestre de 2025.

Pour 2025, le STB s'attend à ce que les arrivées de touristes internationaux atteignent entre 17 et 18,5 millions, générant environ 29 à 30,5 milliards de SGD de revenus touristiques.

Les visiteurs en provenance de la partie continentale de la Chine ont représenté la plus grande part en 2024, avec 3,08 millions d'arrivées, suivis de l'Indonésie, de l'Inde, de la Malaisie et de l'Australie.

Le STB a attribué l'augmentation des arrivées et des dépenses touristiques à des facteurs tels que l'exemption mutuelle de visa entre la Chine et Singapour, une série de concerts et d'événements majeurs, des attractions récemment ouvertes et un réseau aérien en expansion.

Xinhua/VNA/CVN