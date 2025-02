Courtepaille vise 100 établissements d'ici à 2030

>> Restauration : la ville de Paris va réglementer davantage les terrasses éphémères

>> Israël : une chaîne de restaurants lance des burgers préparés par un robot

>> Cafés ou bibliothèques : la seconde vie des cabines téléphoniques britanniques

Photo : AFP/VNA/CVN

Née en 1961, cette chaîne de restaurants de grillade reconnaissables à ses toits de chaume s'était retrouvée en grande difficulté avec la crise sanitaire, alors qu'elle pâtissait déjà d'une image un peu surannée - décor rustique, feu de bois et casseroles en cuivre...

Sur les 278 restaurants qu'elle comptait avant 2019, 87 ont été repris par le groupe Baudaire en juin 2023. Les autres ont fermé.

"Après une année 2024 marquée par la réécriture des fondamentaux de l'enseigne avec un axe très fort sur la qualité et l'offre produit, une carte plus courte et parfaitement maîtrisée, le réseau s'est stabilisé à une soixantaine de maisons", précise Courtepaille dans son communiqué.

L'enseigne a notamment changé de design avec "des teintes plus modernes", une cheminée redécorée et la mise en place d'un bar en salle.

Elle cite l'exemple du restaurant de Beaucouzé, près d'Angers, où le nouveau concept a été déployé en août 2024. "Sur le dernier trimestre 2024, on enregistre des performances sans équivoque: +20% de fréquentation et +21,5% de chiffre d'affaires", avec "un rajeunissement de la clientèle et une présence plus accrue de la clientèle professionnelle", souligne le groupe.

"La densification du maillage des maisons Courtepaille sera primordiale pour reconquérir les Français", estime le nouveau propriétaire, qui mise sur trois axes de développement : "les réouvertures, les créations de maisons et les ouvertures de Comptoirs Courtepaille, un format spécifique aux professionnels de l'hôtellerie".

"Nous voulons projeter Courtepaille vers l'avenir et raviver la flamme dans le cœur des consommateurs et des futurs franchisés", déclare dans le communiqué Alexandre Baudaire, directeur général du Groupe Baudaire, qui compte, outre Courtepaille, les restaurants La Boucherie, Poivre Rouge, Bistrot du Boucher, Le Kiosque du Boucher, Mister Döner et Constant.

AFP/VNA/CVN