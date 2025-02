Wall Street se rétracte, craintes sur les conséquences des droits de douane

>> Wall Street termine en hausse, profitant du regain de la technologie

>> Wall Street termine en baisse, craintes sur les droits de douane

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a reculé de 0,28%, l'indice Nasdaq de 1,20% et l'indice élargi S&P 500 de 0,76%.

À l'ouverture, "le marché semblait en bien plus mauvaise posture", après l'annonce samedi par Donald Trump de droits de douane de 25% sur les produits provenant du Canada et du Mexique et d'une surtaxe de 10% sur les produits chinois, commente auprès de l'AFP, Sam Stovall, de CFRA.

Mais, "le fait que Trump ait décidé de laisser au Mexique un mois supplémentaire avant que les droits de douane ne commencent à s'appliquer" a quelque peu rassuré les investisseurs car cela montre que le président "est flexible" et que "les surtaxes sont plus un stratagème de négociation que des règles strictes", ajoute l'analyste.

Lundi 3 février, le président américain a finalement suspendu pour un mois l'application de ces droits de douane au Mexique, après un échange "amical" avec son homologue mexicaine au cours duquel celle-ci a promis de déployer 10.000 soldats supplémentaires à la frontière.

Quelques heures plus tard, alors que la Bourse de New York avait déjà fermé, Washington a également suspendu l'imposition de droits de douane à l'encontre du Canada pour 30 jours, a annoncé le Premier ministre canadien Justin Trudeau après un appel avec Donald Trump.

Avant cet entretien, le président américain a déclaré à la presse que des discussions entre les États-Unis et la Chine interviendraient "probablement dans les prochaines 24 heures". Pékin a assuré qu'elle prendrait les "mesures correspondantes" pour protéger ses "droits et intérêts".

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans se tendait à 4,56%, contre 4,54% vendredi 31 janvier à la clôture.

L'indice VIX - dit "indice de la peur" - qui mesure la nervosité des investisseurs, a évolué en nette hausse, prenant 13,33%.

"Les groupes les plus exposés à l'international, c'est-à-dire les industriels, les producteurs de biens et services non essentiels, et dans une moindre mesure la technologie, seront probablement les plus touchés par les droits de douane", souligne Sam Stovall.

Le secteur automobile américain a été durement affecté, les investisseurs s'attendant à ce que les nouveaux droits de douanes minent sérieusement ces groupes qui possèdent de nombreuses usines au Mexique et au Canada.

Ford a reculé de 1,88%, General Motors a chuté de 3,15% et Stellantis a dégringolé de 3,88%.

Les transporteurs FedEx (-6,62%) et UPS (-2,57%) ont également souffert.

Le distributeur d'alcool Constellation Brands a perdu pour sa part 3,53%, les investisseurs s'inquiétant de l'impact des droits de douane sur les importations des bières Corona et Modelo depuis le Mexique.

Les capitalisations géantes du secteur technologique ont aussi pâti du pessimisme des acteurs de marché, à l'image de Nvidia (-2,84%), Apple (-3,39%), Tesla (-5,17%) ou Microsoft (-1,00%).

AFP/VNA/CVN