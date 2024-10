Moyen-Orient

Les ministres de la Défense du G7 font part de leurs inquiétudes

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans une déclaration commune publiée lors de leur premier sommet de cette année à Naples, dans le Sud de l'Italie, les ministres ont dit être inquiets d'une "escalade" au Moyen-Orient après les attaques israéliennes contre la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) au Liban.

"Nous exprimons notre inquiétude face à toutes les menaces à la sécurité de la FINUL", indique le texte, ajoutant que "la protection des soldats de la paix incombe à toutes les parties à un conflit".

Les ministres du G7, qui regroupe le Royaume-Uni, l'Italie, le Canada, le Japon, la France, l'Allemagne et les États-Unis, ont assuré qu'ils soutenaient fermement la FINUL et les Forces armées libanaises pour assurer la stabilité et la sécurité du pays.

Ils ont affirmé être tous favorables à une "augmentation significative et soutenue" de l'aide humanitaire à Gaza, ainsi qu'à une voie durable vers une solution à deux États.

Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, et Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, avaient été invités à la réunion de samedi 19 octobre.

M. Borrell a pour sa part appelé à un cessez-le-feu à Gaza et au Liban et au respect de la FINUL au Liban.

Xinhua/VNA/CVN