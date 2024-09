Singapour face au risque de vieillissement de la population et de pénurie de ressources humaines

Singapour fait face au risque d'une population vieillissante rapide et d'une pénurie de ressources humaines dans un avenir proche.

>> Le Vietnam se prépare à entrer dans une période de vieillissement démographique

>> Le Vietnam relève les défis du vieillissement de la population et du travail

Photo : New York Times/CVN

La ministre singapourienne du cabinet du Premier ministre, Indranee Rajah, a déclaré que sur la base des tendances actuelles, le nombre de décès de citoyens pourrait dépasser le nombre de naissances de citoyens au cours de la première moitié des années 2030.

Elle a noté qu'il y avait eu 24.726 décès de citoyens en 2023. Il s'agit d'une augmentation de 40% par rapport aux 17.691 décès de 2014.

En revanche, les naissances de citoyens ont diminué au cours de la même période. En 2023, 28.877 naissances ont eu lieu, soit une baisse de 13% par rapport aux 33 193 de 2014.

Le taux de fécondité total des résidents de Singapour, qui fait référence au nombre moyen d’enfants que chaque femme aurait au cours de ses années de procréation, est en baisse depuis 30 ans. Il est tombé en dessous de 1, à 0,97, en 2023, pour la première fois dans l’histoire de Singapour.

D’un autre côté, la population de Singapour vieillit rapidement. En 2010, environ un Singapourien sur dix était âgé de 65 ans ou plus. D’ici 2030, ce chiffre devrait passer à environ un sur quatre.

Le vieillissement et le déclin de la population sont susceptibles d’avoir de nombreuses conséquences graves pour Singapour. La main-d’œuvre va diminuer, ce qui exercera une pression sur le système de sécurité sociale et réduira la compétitivité de l’économie. Dans le même temps, la demande de services de soins de santé pour les personnes âgées va augmenter, ce qui nécessitera d’importants investissements.

Faire grimper le taux de natalité

Pour remédier à cette situation, Singapour a mis en place au cours des deux dernières décennies une série de mesures visant à stimuler le taux de natalité. Le pays a notamment mis en œuvre des politiques visant à donner de l’argent aux nouveau-nés dans le cadre du programme Baby Bonus, à augmenter les congés de maternité pour les pères et les mères et à accroître le financement public pour les femmes âgées ayant recours à la fécondation in vitro (FIV).

Le Dr Leong Chan-Hoong, responsable du programme de recherche sur la cohésion sociale à l’École d'études internationales S. Rajaratnam de l’Université technologique de Nanyang, a déclaré qu’une population plus âgée pourrait également imposer une charge fiscale plus lourde aux adultes en âge de travailler.

L’impact de ces défis démographiques sur le taux d’immigration et leur impact sur l’identité raciale et nationale ainsi que sur la cohésion sociale sont également des sujets de préoccupation, a-t-il ajouté.

La population de Singapour s’élevait à 5,92 millions en juin 2023, soit une augmentation de 5 % par rapport aux 5,64 millions de l’année précédente.

De juin 2022 à juin 2023, la population citoyenne a augmenté de 1,6% pour atteindre 3,61 millions, tandis que la population résidente permanente a augmenté de 3,7% pour atteindre 0,54 million. La population non résidente, qui comprend les étrangers travaillant ou étudiant à Singapour, a augmenté de 13,1%, passant de 1,56 million en juin 2022 à 1,77 million en juin 2023, selon le rapport Population in Brief 2023.

VNA/CVN