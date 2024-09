Afrrique du Sud

De fortes et rares chutes de neige bloquent les routes

Photo : AFP/VNA/CVN

La route nationale N3, qui relie Johannesburg à la ville de Durban, sur la côte est, a été l'une des plus touchées et plusieurs tronçons ont été fermés, même les déviations étant impraticables, selon les autorités.

Les services d'urgence ont travaillé toute la nuit, et continuent de le faire, pour tenter de venir en aide aux personnes bloquées dans leurs véhicules, mais on ne sait toujours pas combien elles sont et dans quel état elles se trouvent, a déclaré une responsable de la concession autoroutière, Thania Dhoogra, à la chaîne de télévision ENCA.

Des couvertures et des repas ont été livrés à certains automobilistes bloqués, a indiqué le gouvernement de la province de KwaZulu-Natal dans un communiqué publié à la mi-journée.

Photo : AFP/VNA/CVN

Des camions sont garés sur le bord de la route depuis vendredi 20 septembre, et "les bus circulant entre les provinces sont bloqués dans les stations-service depuis environ sept heures", a précisé Simon Zwane, responsable de la communication de la RTMC, le principal organe de gestion de la sécurité routière dans le pays.

Dans certaines régions, les chutes de neige ont atteint jusqu'à deux mètres, a indiqué l'organisation de promotion de la sécurité routière Arrive Alive sur X.

L'autorité sud-africaine de gestion des frontières a déclaré avoir fermé dans l'Ouest trois postes frontières avec le petit royaume du Lesotho pour cause de "danger important" provoqué par les "conditions actuelles".

De nouvelles chutes de neige sont attendues et des alertes sont en place pour plusieurs parties du pays, a indiqué un prévisionniste des services météorologiques sud-africains, Luthando Masimini, en évoquant un "cas extrême".

Hors des zones dangereuses, ce phénomène rare a ravis certains Sud-Africains, enthousiastes à l'idée de voir de la neige pour la première fois depuis parfois de nombreuses années.

AFP/VNA/CVN