Thaïlande - Laos

Renforcer leur coopération en matière de réponse aux catastrophes naturelles

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères Maris Sangiampongsa et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères lao Saleumxay Kommasith ont récemment eu une conversation téléphonique, soulignant le renforcement de la coopération pour améliorer les capacités de leurs pays à atténuer les impacts des catastrophes naturelles.

Photo : Ba Thành/VNA/CVN

Au cours de leur conversation du 20 septembre, les deux responsables ont souligné l'importance d'une coopération bilatérale plus étroite et de la pleine utilisation des divers cadres de coopération du Mékong pour renforcer leurs capacités à atténuer les impacts des catastrophes futures et à gérer durablement les ressources en eau partagées.

Ils ont également échangé leurs condoléances et leur sympathie pour les récentes inondations qui ont touché les deux pays.

Ces derniers jours, de nombreux endroits dans les provinces de Nong Khai et Nakhon Phanom, dans le Nord-Est de la Thaïlande, ont été inondés alors que le Mékong est en pleine crue, ce qui a forcé la suspension des activités et l'évacuation.

Au Laos, le niveau du Mékong a lui aussi monté rapidement, perturbant la vie quotidienne des habitants des environs. De nombreuses zones de ce pays ont été isolées par les inondations.

VNA/CVN