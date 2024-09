Le Sommet de l'avenir s'ouvre au siège de l'ONU à New York

>> L'ancien Premier ministre camerounais élu président de la 79e session de l'AGNU

>> Ouverture de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies

>> L'ONU observe la Journée de la coopération Sud-Sud

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Notre avenir est entre nos mains", a déclaré Philémon Yang, président de l'Assemblée générale des Nations unies, lors de l'ouverture du sommet de deux jours. Selon lui, le monde est à la croisée de transformations internationales, confronté à des défis sans précédent qui exigent des actions urgentes et collectives.

"Des conflits aux changements climatiques en passant par la fracture numérique, des inégalités aux menaces contre les droits de l'Homme, ensemble, nous faisons tous face à de grands défis", a souligné M. Yang.

Cependant, "il y a de l'espoir car les défis s'accompagnent d'opportunités" et un avenir meilleur est "à portée de main", a-t-il affirmé.

Le Pacte pour l'avenir représente non seulement la promesse de répondre aux crises immédiates, mais pose également les bases d'un ordre mondial durable, juste et pacifique, a expliqué M. Yang, ajoutant que cela contribuera à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD), à la construction de sociétés inclusives et justes et au bien commun de l'humanité.

D'après le président de l'Assemblée générale, le sommet offre une opportunité historique de garantir le partage équitable du progrès entre toutes les nations et communautés du monde.

Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a noté que le monde traversait une période de troubles et de transition. "Pourtant, nous ne pouvons pas attendre de réunir les conditions idéales", a-t-il averti.

M. Guterres a affirmé que la communauté internationale devait prendre les premières mesures décisives vers la mise à jour et la réforme de la coopération internationale, afin de la rendre "plus interconnectée, équitable et inclusive, et ce dès aujourd'hui".

Le Pacte pour l'avenir, qui couvre un large éventail de thèmes tels que la paix et la sécurité, le développement durable, la lutte contre le changement climatique, la coopération numérique, les droits de l'Homme, le genre, la jeunesse et les générations futures ou encore la transformation de la gouvernance mondiale, a été adopté à l'unanimité.

Xinhua/VNA/CVN