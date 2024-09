La Malaisie prépare une stratégie d'adaptation au changement climatique

Photo : AFP/VNA/CVN

Soutenu par l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et le Fonds vert pour le climat, le plan se concentre sur les cinq domaines prioritaires que sont la santé publique, l'agriculture et la sécurité alimentaire, la foresterie et la biodiversité, les ressources en eau et les infrastructures. Il proposera des stratégies pour gérer les impacts du changement climatique dans ces secteurs, notamment des plans d'action pour faire face à la hausse des températures et des systèmes d'alerte précoce.

En outre, MyNAP vise à sensibiliser le public, facilitant ainsi la mise en œuvre de politiques de développement agricole durable, de gestion des risques au niveau communautaire et de mesures visant à protéger la santé publique des impacts liés à la chaleur.

Le plan soutiendra également la mise en place d'un réseau de stations météorologiques automatisées et l'utilisation de la technologie de télédétection pour améliorer la surveillance en temps réel. Il intégrera la recherche climatique aux données socio-économiques, telles que la densité de population, les activités économiques et les infrastructures.

Selon les scientifiques de l’Attribution de la météo mondiale, les températures record enregistrées en Asie en avril sont dues au changement climatique. La Malaisie a également été touchée par ces conditions météorologiques extrêmes, avec au moins 45 maladies liées à la chaleur et deux décès signalés au cours du mois.

VNA/CVN