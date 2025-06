Singapour - Chine : coopération dans la numérisation et le développement durable

Singapour et la Chine vont approfondir leur coopération dans la numérisation et le développement durable, en s'appuyant sur les projets conjoints existants et les innovations politiques, a déclaré la ministre singapourienne du Développement numérique et de l'Information, Josephine Teo, lors d'une visite à Chongqing (Sud-Ouest de la Chine), selon un communiqué publié mercredi 4 juin par le ministère singapourien du Commerce et de l'Industrie.

Photo : CTV/CVN

L'engagement a été pris alors que Singapour et Chongqing célèbrent cette année le 10e anniversaire de la CCI, l'Initiative de démonstration sur la connectivité stratégique Chine - Singapour (Chongqing).

Mme Teo a indiqué que Singapour et la Chine allaient soutenir leurs entreprises pour qu'elles saisissent de nouvelles opportunités dans les secteurs émergents de la numérisation et du développement durable.

"La CCI continue d'être une plateforme importante pour positionner Singapour et Chongqing comme des centres jumeaux qui approfondiront et élargiront la connectivité interrégionale entre l'Asie du Sud-Est et l'ouest de Chine", a-t-elle dit lors de sa visite effectuée de lundi 2 à mardi 3 juin.

Cette visite a donné le coup d'envoi d'une série d'engagements bilatéraux, dont une conférence sur la connectivité, le commerce et la finance, une exposition sur le patrimoine et la culture de Chongqing à Singapour, ainsi qu'une Semaine de l'expérience de Singapour à Chongqing, selon le communiqué.

Lancée en 2015, la CCI se concentre sur les services financiers, le transport aérien, la logistique ou encore la communication et l'information. Il s'agit du troisième projet de coopération intergouvernementale entre la Chine et Singapour, après la Zone industrielle de Suzhou dans la province chinoise du Jiangsu (Est) et l'Eco-cité de Tianjin (Nord de la Chine).

