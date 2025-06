Organisation internationale du travail

Les tensions commerciales pèsent sur les marchés du travail

>> L’égalité des sexes en matière d’emploi prendrait près de deux siècles, selon l’OIT

>> Panasonic vise 10.000 suppressions de postes dans le monde, principalement en 2025

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Houngbo a rappelé que les prévisions mondiales en matière d’emploi pour 2025 ont été revues à la baisse, citant le dernier rapport de l'OIT sur les perspectives sociales et de l'emploi dans le monde.

Selon le rapport, le nombre de nouveaux emplois qui devraient être créés en 2025 dans le monde a été révisé à 53 millions, soit sept millions de moins que les prévisions d'octobre dernier. M. Houngbo a attribué cette révision à la baisse principalement au ralentissement de la croissance économique mondiale dans un contexte de tensions commerciales croissantes.

Il a également souligné l'impact croissant de l'intelligence artificielle sur les marchés du travail, notant que les professions hautement numérisées, telles que les médias, le développement de logiciels et la finance, sont confrontées à des risques croissants, tandis que les emplois impliquant des tâches manuelles répétitives deviennent de plus en plus vulnérables.

La conférence internationale du travail de cette année se déroulera jusqu'au 13 juin, les délégués des 187 États membres de l'OIT se concentrant sur des questions telles que la prévention des risques biologiques, le travail décent et les amendements proposés à la Convention du travail maritime.

Xinhua/VNA/CVN