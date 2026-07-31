FV RUN : quand chaque foulée devient un geste solidaire

Placée sous le slogan "Courir avec le cœur - Courir pour l'espoir", la première édition de FV RUN se tiendra les 31 octobre et 1 er novembre au parc P2 de la zone urbaine de Phu My Hung, à Hô Chi Minh-Ville. L'événement entend conjuguer pratique sportive et action caritative en faveur des enfants défavorisés.

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Selon les organisateurs, quelque 3.000 coureurs sont attendus pour cette première édition. Quatre formats seront proposés : une Family Run (relais de 3 × 1 km), un 5 km, un 10 km et un semi-marathon (21 km), permettant aux participants de tous âges et de tous niveaux de prendre part à l'événement.

La Family Run a été spécialement conçue pour les familles. Chaque équipe réunira trois membres, dont au moins un enfant âgé de 6 à 14 ans, afin d'encourager parents et enfants à pratiquer une activité physique ensemble et à partager un moment de convivialité.

L'événement s'étalera sur deux jours. Le 31 octobre sera consacré au retrait des dossards et des kits de course, à la visite du village Expo ainsi qu'à diverses animations. Le lendemain auront lieu les différentes épreuves, suivies de la remise des prix et de la cérémonie de clôture.

Au-delà de la compétition, les participants pourront profiter de nombreuses activités destinées à toute la famille, notamment des consultations médicales gratuites, des bilans de santé, un espace de jeux pour enfants ainsi que la visite du "Mur de l'Espoir", où seront présentés les parcours de jeunes patients ayant bénéficié d'un soutien du Fonds caritatif "Un pas vers l'avenir des enfants".

Les meilleurs coureurs de chaque distance recevront des récompenses d'une valeur totale de plusieurs dizaines de millions de dôngs. Outre le classement général, les épreuves du 10 km et du semi-marathon comprendront également des catégories par tranches d'âge, afin de permettre au plus grand nombre de concourir dans des conditions équitables.

La principale particularité de FV RUN réside toutefois dans sa vocation solidaire. L'intégralité des recettes issues de la vente des billets sera reversée au Fonds caritatif "Un pas vers l'avenir des enfants". Créé en 2006, ce fonds a déjà permis à plus de 954 enfants défavorisés à travers le Vietnam de bénéficier de consultations médicales et d'interventions chirurgicales, leur offrant ainsi une nouvelle chance de retrouver la santé et d'améliorer durablement leur qualité de vie.

Texte et photo : Minh Thu/CVN