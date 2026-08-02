Natation : la nouvelle vague vietnamienne fait sensation à Bangkok

Dans la capitale thaïlandaise, la sélection vietnamienne a confirmé toutes les promesses placées en elle en bouclant les 12 es Championnats d’Asie de natation par groupes d’âge à la 4 e place du classement général.

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Photo : Lê Thanh/CVN

La natation vietnamienne des jeunes a frappé fort à Bangkok, où se sont tenus du 17 au 21 juillet les 12es Championnats d’Asie de natation par groupes d’âge. Face à une concurrence relevée, emmenée notamment par la Chine et le Japon, elle a signé une prestation de tout premier plan en terminant 4e du classement général, avec 28 médailles, dont 14 en or.

Ce résultat place le Vietnam parmi les délégations les plus performantes du rendez-vous continental et confirme, surtout, les progrès réguliers accomplis ces dernières années dans le travail de formation, de détection et d’accompagnement de la jeune génération.

Une journée à la hauteur des ambitions

Au moment d’aborder l’ultime journée, les nageurs vietnamiens savaient qu’ils avaient l’occasion de conclure la compétition sur une note forte. Ils ne l’ont pas manquée. Avec quatre nouvelles médailles remportées lors de la dernière journée (deux titres, une médaille d’argent et une de bronze), ils ont démontré leur solidité, leur constance et leur capacité à répondre présents jusqu’au bout.

Les deux médailles d’or du jour ont été conquises par Trân Van Nguyên Quôc, victorieux du 50 m nage libre masculin chez les 17-18 ans, et par Nguyên Kha Nhi, sacrée sur le 1.500 m nage libre féminin dans la même catégorie d’âge. Sur cette longue distance, Kha Nhi a livré une course parfaitement maîtrisée pour devancer la Thaïlandaise Thitirat Charoensup, deuxième à l’arrivée.

Le Vietnam a également enrichi son tableau de chasse grâce à Nguyên Thuy Hiên, médaillée d’argent sur le 50 m nage libre féminin des 17-18 ans, tandis que le relais féminin du 4x100 m nage libre est allé chercher une médaille de bronze précieuse. Une façon idéale de clore une semaine dense et de confirmer la compétitivité du collectif vietnamien.

S’il fallait retenir un nom de ces championnats côté vietnamien, ce serait sans doute celui de Nguyên Thuy Hiên. La jeune nageuse a signé la performance la plus marquante de la délégation en s’imposant avec autorité sur le 100 m brasse dames. Ce succès ne s’est pas limité à une médaille d’or : il s’est accompagné d’un nouveau record national, symbole d’un palier franchi.

Photo : CTV/CVN

Dans une discipline où l’exigence technique est particulièrement élevée, Thuy Hiên a su combiner puissance, maîtrise et sang-froid pour s’offrir un titre majeur à l’échelle asiatique. Son chrono, au-delà de la valeur immédiate de la médaille, envoie un signal fort : le Vietnam n’est plus seulement un outsider ambitieux, mais un acteur capable de produire des nageuses de référence sur la scène continentale.

Cette performance représente un jalon important dans sa carrière, mais aussi un indicateur très encourageant pour l’avenir de la natation féminine vietnamienne. À travers Thuy Hiên, c’est toute une filière qui récolte aujourd’hui les fruits d’un travail de fond.

Au classement final, la Chine a logiquement dominé les débats avec 35 médailles d’or, 25 d’argent et 5 de bronze, devant le Japon, deuxième avec 23 titres, 11 médailles d’argent et 5 de bronze. La lutte pour la 3e place a, en revanche, été beaucoup plus serrée. Hong Kong (Chine) a réussi une belle remontée lors de la dernière journée pour s’installer sur la troisième marche avec 14 médailles d’or, 13 d’argent et 20 de bronze.

Le Vietnam, avec un total identique de 14 médailles d’or, a finalement pris la quatrième place, devancé au nombre de médailles d’argent. Ce détail statistique ne doit toutefois pas masquer l’essentiel : la délégation vietnamienne s’est maintenue au contact immédiat des meilleures équipes asiatiques et a montré qu’elle pouvait désormais ambitionner davantage lors des prochaines grandes échéances.

Finir au pied du podium peut nourrir un léger regret, mais c’est aussi la preuve d’une montée en puissance. À ce niveau de compétition, la régularité, la profondeur de banc et l’expérience font souvent la différence. Or, c’est précisément dans ces domaines que le Vietnam est en train de progresser.

La jeune équipe est déjà prête

Avant le départ pour Bangkok, l’encadrement vietnamien s’était montré à la fois ambitieux et mesuré. L’idée n’était pas seulement de viser des médailles, mais aussi d’offrir à cette jeune génération un cadre de confrontation de haut niveau pour accélérer sa progression.

Un représentant de l’équipe nationale avait ainsi souligné que le Vietnam avait engagé ses meilleurs jeunes éléments sur le plan technique, tout en rappelant que la compétition asiatique constituait une étape importante dans l’accumulation d’expérience. Le message était clair : performer, oui, mais aussi apprendre, se construire et s’aguerrir.

La sélection vietnamienne comptait 19 jeunes nageurs prometteurs, tous inscrits dans le programme de formation à long terme des sports aquatiques vietnamiens. Hô Chi Minh-Ville a fourni à elle seule six représentants : Nguyên Kha Nhi, Hà Quôc Nguyên, Vu Ngoc Hai Bang, Pham Phuoc Nhân, Nguyên Ngoc Thuy Tiên et Hoàng Tân Ngoc Minh.

Autour de ce noyau figuraient également plusieurs visages déjà bien identifiés de la relève nationale, comme Trân Van Nguyên Quôc, Duong Van Hoàng Quy et, bien sûr, Nguyên Thúy Hiên.

Parmi les éléments les plus attendus, Nguyên Kha Nhi a confirmé sa valeur. Déjà remarquée sur la scène internationale ces derniers mois, elle avait auparavant remporté des médailles aux Jeux asiatiques de plage 2026, aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) et aux Championnats d’Asie de nage en eau libre 2026.

Son titre sur 1.500 m nage libre à Bangkok vient renforcer son statut de nageuse complète, endurante et fiable dans les grands rendez-vous.

Sa progression illustre bien l’évolution actuelle de la natation vietnamienne, notamment des profils de plus en plus polyvalents, capables d’enchaîner les compétitions et de répondre présents sur différents formats.

Phuong Nga/CVN